PEC: fondamentali per le aziende di oggi

La tecnologia negli ultimi decenni ha fatto degli enormi passi in avanti. Nei primi anni ‘90 erano pochi gli uffici che in Italia utilizzavano i computer in maniera realmente efficace, mentre oggi pc, tablet e smartphone sono alla base della produttività di molte aziende. Il volto degli uffici è ormai radicalmente cambiato, e il merito va in buona parte al fenomeno della digitalizzazione. L’utilizzo della carta è in costante diminuzione, in favore di documenti digitali che possono essere facilmente inviati in pochi istanti.

Una delle principali novità emerse da qualche anno a questa parte è la PEC, un acronimo che sta per Posta Elettronica Certificata. Di cosa si tratta esattamente? Come suggerisce il nome la PEC è un sistema che permette di inviare delle mail che certificano, senza nessun rischio di ambiguità, l’identità del mittente.

Scopriamo insieme perché le PEC sono essenziali per le imprese, e quali vantaggi garantiscono.

Valore legale e obblighi normativi

Il principale aspetto da tenere in considerazione è il valore legale. Una PEC ha lo stesso identico valore di una raccomandata A/R. Ciò significa che ci si può avvalere di questo sistema per l’invio di comunicazioni ufficiali direttamente dal proprio pc o dal proprio smartphone, senza la necessità di recarsi negli uffici postali. La PEC certificata sia la data che l’ora del messaggio, oltre che il suo contenuto, per cui si può usare anche per dimostrare le proprie ragioni in eventuali contestazioni.

In più non va dimenticato che le PEC sono state rese obbligatorie sia per le società che per le ditte individuali. Per cui un recapito di questo genere non può in nessun modo mancare se si ha un’attività.

I vantaggi della PEC

Con il paragrafo precedente probabilmente avrete già intuito quali sono alcuni dei principali vantaggi della Posta Elettronica Certificata. In primis spicca sicuramente il risparmio di tempo: non bisogna più uscire e andare agli uffici postali, un’operazione che in alcune situazioni potrebbe portare via intere ore.

Oltre a ciò va considerato l’aspetto della sicurezza. I messaggi inviati tramite PEC sono crittografati, in modo tale da non essere letti da chiunque non sia il mittente e il destinatario. Ciò permette anche di ridurre il rischio di eventuali manomissioni. Qualsiasi modifica al contenuto finisce per invalidare la certificazione iniziale in maniera chiara e inequivocabile.

Il cartaceo esiste ancora

L'arrivo delle PEC non ha eliminato l'uso della carta. Molte comunicazioni ancora avvengono attraverso le spedizioni classiche, come nel caso delle raccomandate A/R. Bisogna ovviamente fare attenzione agli aspetti formali: vanno indicati sia il destinatario che il mittente (quest'ultimo si posiziona in alto a sinistra o sul retro).

Tra le comunicazioni postali che ancora oggi sono molto diffuse ci sono le raccomandate, che abbiamo appena citato. Vi potrà essere utile sapere che esistono diverse tipologie di raccomandate. Ad esempio ci sono le raccomandate semplici, che certificano sia l’invio che la consegna, e le raccomandate A/R, con cui il mittente riceve anche una comunicazione ufficiale sull’effettivo ricevimento della posta da parte del destinatario.