Fifa 22: preordine Mediaword con sconto

Uscirà solo il 1 ottobre, ma Fifa 22 è già in preordine da Mediaword. Il videogioco di simulazione calcistica di Ea Sports è il più ambito dell’autunno, come ogni anno d’altronde, e in molti vogliono essere sicuri di riuscire ad averne una copia il giorno del day-one. Per questo da un po’ di anni i negozi di game e gli store online hanno iniziato a offrire la possibilità di prenotare il gioco mesi prima e riceverlo entro la data di uscita.

Tra questi vi è anche Mediaword che sul suo sito permette di preordinare una copia di Fifa 22 e con sconti vantaggiosi. Infatti, per chi volesse ordinare una versione del gioco per le consolle di nuova generazione come Playstation 5 e Xbox Serie X, che sfruttano anche la nuove tecnologia Hypermotion per grafiche ancora più realistiche, il prezzo è di 71 euro invece che 79 euro. Mentre le versioni per Ps4 e Xbobx One sono in promozione a 49,98 euro invece che 69,99 euro.

Per tutti i preordini Mediaword garantisce inoltre la consegna gratuita entro la data del 1 ottobre.

Fifa 22: preordine Mediaword e promozioni

Ma non finisce qui. Infatti, tra le altre opportunità offerte dal negozio di elettronica vi è anche quella di ottenere ulteriori sconti. In questo caso sfruttando il ritiro dell’usato: basta portare uno o più giochi usati tra quelli dell’elenco fornito da Mediaword per vedersi riconoscere il doppio del valore del gioco usato.

Le promozioni di Mediaword per ora valgono fino all’8 di agosto e non si sa ancora se verranno nuovamente confermate o se da quella data sarà possibile il preordine di Fifa 22 ma a prezzo pieno di copertina. Per questo già in molti si sono organizzati per prenotare la propria copia, che potrà anche esser ritirata in negozio il giorno di uscita del videogioco.