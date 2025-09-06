Come risparmiare sull’acquisto di una casa: soluzioni concrete

Gli italiani, da sempre, investono nel mattone e anche le nuove generazioni inseguono il sogno di una casa tutta loro. I tassi dei mutui, seppur meno proibitivi di qualche anno fa, continuano a restare alti e con interessi impattanti e regole sempre più restrittive per accedervi tante coppie e single mettono da parte l’idea… ma se ci fossero delle soluzioni? Vogliamo svelarti qualche consiglio su come risparmiare sull’acquisto della prima casa.

Casette in legno

Oltre all’immobile tradizionale in mattoni c’è un’alternativa: le case in legno residenziali. Navigando online il settore mostra numerose opportunità ma soggiornare in una comoda casa in legno prefabbricata di Casacasette.it dà modo di scoprire da vicino tutti i vantaggi di queste soluzioni.

Primo tra tutti? Il costo più basso confrontato da costruzione in mattoni. Accanto, però, spicca l’efficienza energetica del materiale che si fa notare per le proprietà isolanti e quindi una migliore gestione termica, sia in estate sia in inverno.

Marcia in più la sostenibilità, trattandosi di un materiale rinnovabile e a basso impatto ambientale. Se avessi qualche dubbio in termini di sicurezza vogliamo rassicurarti: contrariamente a quanto molti pensano, le case in legno rispettano le norme antincendio, sono resistenti in caso di eventi sismici e hanno un’ottima stabilità.

Dal punto di vista del design c’è davvero l’imbarazzo della scelta: ampie vetrate, spazi funzionali e linee moderne guidano il trend ma è soprattutto l’opportunità di personalizzazione a conquistare.

Ristrutturare un immobile datato e renderlo green

Un buon modo per risparmiare sulla casa è investire in una struttura che necessita di una ristrutturazione. Grazie ai bonus disponibili e ai progetti legati all’efficientamento energetico questa mossa ci aiuta a tenere a bada i costi. Attenzione, alcuni istituti bancari mettono persino a disposizione delle agevolazioni mutui sia sull’acquisto di case da ristrutturare sia sui lavori legati all’efficientamento energetico per allinearsi alle richieste europee.

Valutare zone emergenti o meno battute

Tutti cercano il comfort ma chiaramente ha un costo e spesso elevato. Invece di cercare in centro città, optare per periferie ben collegate o piccoli comuni limitrofi potrebbe risultare una mossa furba. Ancor di più se si ha l’auto e si lavora in smart working: qui allora si potrebbe spaziare verso borghi meno battuti dove gli immobili hanno prezzi incredibilmente competitivi.

Agevolazioni fiscali

Lo stato italiano ogni anno va incontro ai giovani che vogliono acquistare la prima casa: oltre all’imposta di registro ridotta, ci sono soluzioni under 30 o under 36 per poter ottenere mutui agevolati con tassazioni favorevoli. Attenzione anche ai bonus che aiutano ad abbattere le spese riducendo persino i costi di gestione.

Aste giudiziarie

Forse potrebbe non sembrarti il modo più etico possibile ma, dopo aver fatto un consulto in banca e aver capito quali cifre potrebbero essere autorizzate potresti approfondire come funzionano le aste giudiziarie .

Senza bisogno di intermediari e con prezzi di partenza notevolmente più bassi del mercato potresti concludere un vero affare. Non avendo di mezzo agenzie e professionisti dell’immobiliare avrai anche commissioni più basse che, andando in percentuale, ti danno modo di conservare diverse migliaia di euro.

Come avrai capito i modi per risparmiare sulla prima casa ci sono, serve solo essere un po’ flessibili.