Dolori muscolari post allenamento, come ridurli: rimedi alimentari e soluzioni fai da te

Quando ci si allena, bisogna fare i conti con la stanchezza e con l’acido lattico che pervade i muscoli, in special modo se si fa attività fisica dopo un lungo periodo di stop. Purtroppo capita di frequente anche alle persone allenate, per il motivo opposto: si porta al limite il proprio organismo perché si vuole forzare per ottenere il raggiungimento di obiettivi sempre più complessi e stimolanti. Ad ogni modo, questi dolori possono essere ridotti facendo ricorso ad alcuni rimedi alimentari e ad altre soluzioni fai da te.

La comparsa dei dolori muscolari e come trattarli

Ci sono vari motivi per i quali possono sorgere i dolori muscolari dopo un allenamento. Va detto che l’appesantimento dei muscoli potrebbe ovviamente dipendere dall’acido lattico, mentre l’indolenzimento viene provocato dallo stress subito dalle fibre muscolari. Quando ci si allena, infatti, si verificano dei micro-strappi che permettono poi al tessuto di rigenerarsi e di ricostruirsi, aumentando la propria massa.

Si tratta di un fenomeno noto come DOMS, che si manifesta sempre quando si fa attività fisica. Questi dolori possono essere comunque trattati con un occhio rivolto alla tavola, dato che alcuni alimenti in particolare aiutano il fisico ad alleviare i fastidi.

Tali cibi sono descritti più nel dettaglio all’interno di alcuni approfondimenti online, come ad esempio quello sull’avocado realizzato dai Fratelli Orsero, che mette in evidenza le caratteristiche e le proprietà di questo frutto amato da molti, contenente una ricca dose di elementi antinfiammatori naturali.

Nella lista dei superfood adatti agli sportivi, poi, figura anche la curcuma, per motivi molto simili, insieme alle banane, per via del loro alto contenuto di potassio. Non potremmo poi non citare la papaya, ricca di vitamine, le mandorle per merito dei loro antiossidanti e infine le mele, che contengono quercetina e che giovano alle cartilagini.

Rimedi naturali contro i dolori muscolari e altri consigli

Sono numerosi i rimedi naturali che possono giovare ai muscoli e aiutare ad alleviare i dolori. Si fa ad esempio riferimento alle pomate a base di arnica, una pianta nota per via delle sue proprietà lenitive. Poi si può citare l’artiglio del diavolo, che può essere assunto anche in compresse, e che aiuta a combattere le infiammazioni muscolari e articolari. L’elenco dei rimedi naturali a cui ricorrere è comunque molto ricco, e annovera al suo interno altri prodotti efficaci contro i dolori muscolari, come nel caso dell’olio al peperoncino, da utilizzare per massaggiare le zone dolenti. Ottimo voto anche per gli impacchi a base di sale caldo, e per quelli con l’argilla verde ventilata, insieme agli impacchi con lo zenzero. Infine, esistono anche alcune che permettono di alleggerire i dolori da DOMS, come i massaggi e le sessioni di stretching, o l’utilizzo di strumenti come il rullo di schiuma.