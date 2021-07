Cristina Seymandi, da candidata sindaca dei Cinque Stelle alla lista con Damilano

Cristina Seymandi rompe gli indugi e scende in politica. Ma non con il Movimento 5 Stelle, con cui ha collaborato come esterna in questi anni. Bensì con Paolo Damilano, il candidato del centrodestra. Un salto inaspettato da quanti fino a pochi mesi fa davano il suo nome come uno dei papabili per la candidatura a sindaca.

“Dei Cinque Stelle non posso dire che non abbiano apprezzato il mio lavoro ma non mi hanno chiesto di candidarmi. Il mio con loro è stato sempre un profilo tecnico e non politico”, spiega l’ex staffista dell’amministrazione Appendino.

“Il mio percorso ha evidenziato la mia propensione sul tema della rigenerazione urbana e le prospettive future della città attraverso il marketing territoriale condiviso – afferma nell’annunciare la sua adesione a Torino Bellissima- Abbiamo lavorato con gruppi di cittadini per riscoprire e promuovere la bellezza nei quartieri. Questo mi ha portato a pensare che per scendere in campo da un punto di vista politico dovevo trovare una persona che interpretasse il mio lavoro. Paolo Damilano mi ha contattato e chiesto di continuare il mio lavoro, per questo motivo ho scelto di stare con lui”.

Seymandi ha concluso augurando alla candidata sindaca M5S Valentina Sganga “tutto il bene”.