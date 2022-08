Cosa non deve mancare nello zainetto dei vostri bimbi

È tempo di back to school, un momento di grande eccitazione soprattutto per i più piccoli.

Lo zainetto è già in un angolo, in attesa di essere riempito, ma cosa non deve assolutamente mancare al suo interno?

Una Bottle d’acciaio per l’acqua

Niente più bottiglie di plastica a scuola, la nuova linea è eco-friendly.

Le bottle di acciaio hanno il pregio di avere una lunga durabilità nel tempo, costituendo quindi un investimento in termini di rapporto qualità/prezzo.

Non solo voi genitori risparmierete i costi delle bottiglie di plastica quotidiane ma garantirete all’acqua di mantenersi fresca per molte ore, qualità importantissima nelle giornate più calde.

Ne esistono di tutti i colori, design e personalizzabili, così da accontentare anche i gusti più esigenti.

Salviettine imbevute

Un piccolo pacco di salviette imbevute va sempre tenuto all’interno dello zainetto in quanto potrebbe rivelarsi utile in più occasioni: dalla pulizia delle mani a quella del banco, i bambini si

sentiranno più sicuri e capaci di gestire in autonomia la sanificazione dei loro spazi.

Utensili di ricambio

La scuola si muove in fretta e così le pagine di compiti e schede da compilare.

Mai lasciare che i bambini restino senza ricambi e ciò significa porre sempre negli zaini per la scuola le penne di scorta, un quaderno a righe e uno a quadretti nuovi, doppia gomma e doppio temperino nell’astuccio e tutto ciò che serve per la quotidianità scolastica.

Questo piccolo accorgimento è sostanziale in alcuni momenti, ad esempio quando la classe è impegnata in un dettato e, nel momento in cui lo scolaro è sprovvisto del suo strumento, non è piacevole ritardare il compito e chiedere ai propri compagni di sopperire alla mancanza.

Se i bambini sono particolarmente timidi e introversi, questa accortezza sarà ben apprezzata.

Un bento porta-merenda

C’era un tempo il panino incartato soppiantato dal bento.

Di importazione asiatica, il bento non è altro che un contenitore di plastica in cui vengono messi gli alimenti da consumare durante la pausa merenda.

Molte scuole lo richiedono apertamente, per una questione di sicurezza e normativa anti-covid, oltre che per un sistema più ordinato che consente ai piccoli di poter apparecchiare e mangiare ciò che è contenuto all’interno del bento e riporre ciò che non è stato consumato così da limitare il rischio di contagio.

Come per il discorso della bottle, anche il bento ha tantissime fantasie ed è diventato un elemento di stile per tutti quei bambini che amano un personaggio in particolare. E perché no, magari abbinare il bento allo zaino.

Un impermeabile

Se le giornate mutano il tempo con facilità, inserire un impermeabile negli zainetti dei bambini è un’ottima idea, specialmente per chi farà un tratto a piedi o deve aspettare l’arrivo del bus o dell’auto dei genitori.

Questo capo è molto leggero, costituito da un tessuto idro-repellente plasticoso che occupa pochissimo spazio per cui può essere inserito sul fondo dello zaino e lasciato lì per ogni evenienza.

Ciò aiuterà i genitori distratti a non far bagnare i propri cuccioli.