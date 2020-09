Conferita la cittadinanza onoraria a Julio Guerra Izquierdo, ha guidato al delegazione cubana anti Covid a Torino

Julio Guerra Izquierdo, il capo missione della Brigada medica volontaria Henry Reeve di Cuba in servizio dal 13 aprile all’interno del Covid Hospital, allestito alle OGR di via Borsellino, è cittadino onorario di Torino.

L’onorificenza gli è stata consegnata questa mattina in una cerimonia in Sala Rossa, dopo la decisione unanime del Consiglio comunale di ieri.

A esprimere i ringraziamenti a nome del Consiglio comunale il presidente Francesco Sicari che ha ricordato come il coraggio, l’altruismo, l’umanità dimostrati e l’impegno profuso per la popolazione torinese e l’Italia intera da parte di Julio Guerra Izquierdo e la Brigada Henry Reeve.

La sindaca Chiara Appendino ha ricordato l’arrivo della brigata cubana: “Quella mattina quando siete scesi dall’aereo, nonostante la paura collettiva si respirava speranza, una speranza degli stessi colori della nostra e della vostra bandiera, simboli diventati reali” e ha ringraziato tutti “per una prova di solidarietà che Torino non dimenticherà mai”.

Il dottor Izquierdo ha poi preso la parola e ricordato l’organizzazione della sanità a Cuba: “Siamo alla pari con il servizio reso dai Paesi più evoluti in assoluto” – ha spiegato, ricordando in particolare le quaranta Brigate cubane che stanno sfidando il Covid in trenta Paesi nel mondo. “Il riconoscimento conferito attraverso la mia persona simboleggia la profonda amicizia fra Italia e Cuba e tra Torino e Cuba. Grazie per averci permesso di stare con voi – ha concluso – questi mesi non li dimenticheremo mai”.