Come scegliere un casinò online e tutte le varianti dei tornei di poker disponibili

Le principali differenze tra il poker online e il poker live

Solo negli ultimi anni il poker ha assunto una connotazione più sportiva e meno di gioco d’azzardo, ovvero da quando è stato finalmente riconosciuto come uno skill game (gioco d’abilità), in quanto prevede la formazione di una classifica e di un vincitore finale.

La principale differenza tra il poker online e il poker live risiede essenzialmente nella durata della partita e/o del torneo. Nel poker online infatti, i tornei si svolgono in modo molto più veloce e flessibile, in quanto vi è sia la possibilità di giocare su più tavoli che la massima libertà di scelta degli orari di gioco. Infine, il fatto che siano previsti stakes per ogni tipologia di giocatore, lo rende un gioco molto più rapido e dinamico e pertanto consigliato a quei giocatori che preferiscono sedersi al tavolo nei ritagli di tempo. Il poker live invece, è molto più lento nello svolgimento e prevede lunghe attese per la partecipazione ai tornei, pertanto si presta a meglio ai giocatori che preferiscono avere il tempo per studiare la psicologia e le mosse dei vari avversari.

Come scegliere un casinò online

Quando si sceglie un casinò online ogni giocatore guarda gli aspetti che sono per lui di maggiore interesse. Un giocatore di poker, giudica in base all’offerta di determinati tornei, un’amante delle video slot in base al numero e ai temi delle “macchinette”, mentre un appassionato di scommesse sportive lo fa in base al ventaglio di mercati disponibili, alle quote offerte e all’affidabilità del blog di riferimento. Ad esempio, Terrybet.news , è un blog di pronostici la cui affidabilità è garantita dalla presenza di un software di calcolo statistico, il quale mette a disposizione degli scommettitori dei dati che sono praticamente oggettivi. Tuttavia, quando si sceglie un casinò online, ci sono anche dei criteri di valutazione validi per qualsiasi tipologia di giocatore: l’autorizzazione ADM, il bonus di benvenuto e le promozioni periodiche. Ecco un esempio pratico di comparazione tra il casinò online di Terrybet, Eurobet e Goldbet:

Tutte le varianti di poker online

Bisogna precisare che quando si parla di varianti di poker online non si parla delle alternative al più classico Texas Holdem, bensì delle differenti modalità con cui vengono organizzati i tornei. I principali fattori discriminanti sono la modalità di iscrizione, la durata del torneo e il montepremi garantito.

Tornei Poker Multi-Tavolo

I tornei multitavolo prevedono la formazione di diversi tavoli composti da 8/10

giocatori. I vincitori di ciascun tavolo vengono accorpati progressivamente in un tavolo successivo fin quando non rimane solo il vincitore finale. Si tratta di uno dei tornei più lunghi da giocare, ma allo stesso tempo con i montepremi più elevati.

Tornei Poker Sit and Go

I tornei Sit and Go sono i più veloci e i più diffusi nel poker online, in quanto non prevedono un orario di inizio, ma cominciano nel momento in cui l’ultimo giocatore si iscrive al tavolo. Per questo motivo sono dedicati ad un numero ristretto di giocatori e sono sicuramente tra i tornei più rapidi in circolazione. Di particolare interesse sono i tornei turbo, dove i livelli di buio (blind) crescono ancora più velocemente e pertanto richiedono una discreta velocità di pensiero da parte del giocatore.

Tornei Poker Free Roll

I tornei freeroll sono competizioni che non hanno alcun costo di iscrizione, in quanto solitamente consistono in circuiti gratuiti o organizzati come forma di bonus promozionale. In altri casi invece, si tratta di competizioni aperte a giocatori premiati in quanto hanno vincitori di altri tornei satellite. I tornei satellite sono molto apprezzati perché sono quelli che mettono in palio un ticket ad un evento più grande (High Stake), ovvero che prevede una quota di ingresso molto alta (anche migliaia di euro).

Altre varianti di poker online

Tra le altre varianti di tornei più diffuse ci sono sicuramente il Re-Buy e l’Add-On: il primo consiste nella possibilità, una volta eliminati, di rientrare in gioco pagando una quota prestabilita, mentre il secondo, consiste nella possibilità di acquistare una quantità aggiuntiva di chips all’inizio della partita per poter incrementare il proprio stack disponibile.

I tornei Bounty, detti anche knock Out, sono quelli che fissano una taglia per ciascun giocatore. In questa modalità di gioco, il montepremi finale è più basso, ma al contempo si incassa una taglia per ogni avversario eliminato. La modalità Shootout invece, è un torneo che si differenzia dal Freezeout, in quanto i tavoli, anziché essere accorpati man mano che i giocatori vengono eliminati, vengono uniti solo quando ciascun tavolo ha decretato un vincitore finale. Il Deepstack infine, è un torneo in cui ogni giocatore inizia con un ammontare di chip di almeno 200 volte il Big Blind. Si tratta di una versione di gioco molto lunga, ma che alla fine lascia emergere le vere qualità dei giocatori.

Inoltre, esistono i tornei con montepremi garantiti, dove l’organizzatore del torneo garantisce una determinata somma, qualora il totale delle iscrizioni (buy-in) non dovesse raggiungere la cifra prefissata.