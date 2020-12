Come cambia via Roma nel weekend prima di Natale

Cambia la viabilità di via Roma nel weekend precedente al Natale per evitare assembramenti di chi si reca in centro per gli ultimi acquisti. Sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle ore 10 alle 20, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Roma compreso tra Piazza Carlo Felice e Piazza CLN. Inoltre, saranno chiuse via Arcivescovado in direzione ovest all’angolo con via XX Settembre, via Andrea Doria e via dei Mille in direzione est all’angolo con via Pomba.

Le telecamere di sorveglianza di via XX Settembre saranno disattivate per tutta la giornata, pertanto l’intera via potrà essere utilizzata come percorso alternativo per attraversare via Roma in direzione ovest. Per attraversare via Roma in direzione est si può utilizzare via Pomba e successivamente le vie Giolitti, Principe Amedeo e Po.

Per la sosta dei veicoli, sono fruibili i parcheggi:

– parcheggi a raso di Corso Galileo Ferraris ubicati tra via Cernaia e corso Matteotti;

– parcheggi a raso di Corso Re Umberto tra corso Matteotti e via Arcivescovado;

– parcheggio interrato di Piazza Carlo Felice;

– parcheggio interrato di piazza Bodoni, raggiungibile da via San Massimo;

– parcheggio interrato di Piazza Fusi, raggiungibile da via Giolitti, da via Maria Vittoria/San Francesco da Paola, e da via dei Mille/Pomba/Cavour;

– parcheggi a raso dei Giardini Reali;

– parcheggi di Corso San Maurizio;

– parcheggi di Corso Cairoli;

– parcheggio interrato Santo Stefano, raggiungibile da Corso Regina Margherita;

– parcheggio interrato di Corso Bolzano;

– Parcheggio Multipiano di Porta Palazzo, raggiungibile da Corso Regina Margherita e Corso XI Febbraio.

Gli agenti della Polizia Municipale, garantiranno l’accesso alle abitazione di residenza e agli hotel nelle zone chiuse al traffico, nonché il defluire delle auto rimaste parcheggiate prima della chiusura viabile.