Claudio Marchisio in politica? L’ex calciatore juventino non nasconde la sua disponibilità a darsi alla politica dicendo di essere disponibile a scendere in campo per il suo territorio e per la sua città.

D’altronde che il bianconero si interessasse anche di temi sociali non è una novità visto che più volte è intervenuto nel dibattito e nell’attualità torinese.

Claudio Marchisio in politica: chi è pronto a candidarlo?

E c’è chi è pronto a tendergli una mano per questo passaggio dal campo di gioco a quello della politica. A commentare positivamente una sua eventuale candidatura è il capogruppo di Luv in Regione Piemonte Marco Grimaldi: “Tempo fa ho detto in un’intervista che per guidare la città servono le migliori intelligenze e tutta la passione civile possibile e che Claudio Marchisio è una voce intelligente e progressista di cui abbiamo bisogno. Deve stare attento a dire che è disponibile a impegnarsi per Torino, perché c’è chi è pronto a candidarlo”.