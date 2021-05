Chivasso, oltre 200 persone alla torteria ribelle. “Disobbedienza contro chiusure e coprifuoco”

In più di duecento persone si sono date appuntamento davanti alla Torteria di Chivasso, in provincia di Torino, per sostenere la battaglia della titolare, Rosanna Spatari, che da mesi nonostante multe ha continuato ad organizzare aperitivi anche con il Piemonte in zona rossa. Un enorme gesto di solidarietà che si è amplificato attraverso i tamtam dei social dopo che i carabinieri eseguito l’ordinanza di chiusura del locale firmata dal tribunale di Ivrea.

Oggi sono arrivati da tutto il Piemonte per sostenere la torteria. E non c’erano solo i No Mask, ma anche semplici cittadini che contrari alla chiusura.