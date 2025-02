Ceer firma partnership da 145 milioni di dollari con Sabelt per la fornitura di sedili ad alte prestazioni 

Ceer, il primo brand di veicoli elettrici (Ev) e produttore di apparecchiature originali (Oem) dell’Arabia Saudita, riafferma il suo impegno nella creazione di partnership d’eccellenza annunciando una collaborazione da 543 milioni di Sar (corrispondenti a 145 milioni di dollari) con Sabelt, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sedili automobilistici ad alte prestazioni, con particolare attenzione ai sedili sportivi e alle cinture di sicurezza.

Già fornitore di prestigiosi marchi come Ferrari, Alpine Aston Martin, Maserati e McLaren, Sabelt si occuperà di progettare, sviluppare e produrre i sedili sportivi innovativi per i futuri modelli di punta Ev della berlina e del Suv di Ceer.

«Ceer è entusiasta di annunciare la sua partnership con Sabelt. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel fornire veicoli che uniscono artigianalità di altissima qualità, design, tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccezionali. I nostri modelli di punta ridefiniranno il settore Ev e offriranno ai clienti un’esperienza unica, grazie a sedili simili a quelli utilizzati nelle auto sportive ad alte prestazioni» ha dichiarato Jim DeLuca, ceo di Ceer.

Sabelt si è sempre distinta per la sua capacità di anticipare le tendenze future dell’industria automobilistica, offrendo soluzioni innovative e scalabili a livello industriale, senza mai perdere la propria anima sportiva. Per Ceer, Sabelt svilupperà un sedile ad alte prestazioni su misura, garantendo la massima protezione, un comfort ergonomico superiore e un’efficienza ottimale anche in condizioni estreme. Progettati per combinare sicurezza, comfort ed estetica avanzata, i sedili saranno dotati di un sistema di cinture integrato (Abts) all’interno di una struttura metallica e di un punto H eccezionalmente basso, rendendoli ideali per auto sportive.

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Ceer per lo sviluppo e la produzione di un sedile così innovativo, che rappresenta il nostro impegno per l’eccellenza ingegneristica e il design all’avanguardia. Questa collaborazione non solo conferma le nostre capacità, ma ci offre anche un’opportunità per contribuire attivamente al futuro dell’industria automobilistica con soluzioni su misura, ad alte prestazioni e sostenibili. Sabelt continua a evolversi, affermandosi come partner strategico globale per progetti ambiziosi e di alto valore» ha dichiarato Giorgio Marsiaj, Fondatore, Presidente e ceo di Sabelt S.p.a.

Questa partnership dimostra l’approccio strategico di Ceer nella selezione di partner di livello mondiale per progettare, sviluppare, produrre e commercializzare veicoli elettrici di eccellenza in Arabia Saudita. Integrando le migliori competenze globali e locali, Ceer sta dando impulso all’industria automobilistica del Regno saudita.