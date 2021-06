Canapa light, la nuova frontiera della sostenibilità

Quando si parla dei cambiamenti che hanno coinvolto il mondo nell’ultimo anno e mezzo, è impossibile non chiamare in causa la maggior consapevolezza dell’impatto delle nostre azioni sul mondo. Questo mutamento ha portato tantissime persone a focalizzarsi il più possibile su attività che operano in maniera attenta all’ambiente.

Già da prima dell’emergenza Covid, l’attenzione alla sostenibilità dei processi produttivi aziendali e alle materie prime utilizzate era importante. Si può quindi dire che l’emergenza sanitaria abbia messo in primo piano la svolta definitiva.

Nell’ambito dei prodotti verso i quali si orienta più spesso l’interesse dell’utenza, un doveroso cenno deve essere dedicato a quelli a base di canapa light. Commercializzati in Italia a seguito dell’entrata in vigore della Legge 242/2016, possono essere considerati la nuova frontiera della sostenibilità. Come mai? Il motivo è da ricondurre alle caratteristiche della canapa.

Questa pianta è considerata una specie resiliente. Ha infatti la capacità di crescere in condizioni avverse per altre tipologie di piante. Questo si traduce, di riflesso, in una riduzione del consumo di suolo.

Inoltre, rispetto al cotone richiede meno risorse idriche e, a parità di estensione di terreno coltivato, è in grado di garantire una resa maggiore. A questo punto, viene da chiedersi quali siano i prodotti sostenibili che vedono questa straordinaria pianta protagonista. Scopriamolo assieme nei prossimi paragrafi!

Dai cosmetici fino ai tessili: la valorizzazione di un’alleata speciale dell’ambiente

Bastano ormai pochi click tramite il computer e lo smartphone per trovare prodotti a base di canapa light. Un esempio di sostenibilità è legato ai cosmetici con principi attivi della cannabis. Disponibili su e-commerce come Cbdmania.it, contengono, oltre ai derivati della cannabis, anche altri ingredienti naturali speciali. Tra questi è possibile citare il succo di aloe, noto per le sue straordinarie proprietà lenitive, ma anche la vitamina E.

Su altri siti, si possono anche acquistare prodotti tessili. Quando li si nomina, si apre un capitolo di grande interesse per un settore che, come la moda, muove ogni anno cifre notevolissime. La sostenibilità ambientale è da sempre uno degli aspetti che, secondo molte persone, mancano all’industria fashion. Negli ultimi anni, sulla scia dell’onda green di cui abbiamo parlato all’inizio dell’articolo, le aziende del settore si sono, come si suol dire, rimboccate le maniche. Questo ha permesso soprattutto di dare una svolta alla qualità delle materie prime. Oggi come oggi, non è più raro vedere capi realizzati con tessuti che provengono da filiere biologiche.

Per quanto riguarda la canapa tessile, a fare da apripista con una collezione uscita ormai diversi anni fa è stata un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, ossia Levi’s.

Oggi, nell’estate nel 2021, non è difficile trovare capi di abbigliamento e accessori realizzati con fibra di canapa. Magliette, scarpe, borse, cappellini da baseball: la scelta davvero non manca! Degno di nota quando si parla di canapa tessile è anche il focus sulle mascherine lavabili (che vanno ovviamente indossate con gli appositi filtri all’interno e nelle situazioni in cui non vige l’obbligo di portare la FFP2).

Le caratteristiche della canapa tessile, fibra che, man mano che si lava, tende a ottimizzare il suo livello di elasticità e morbidezza, hanno permesso a molti imprenditori di intercettare due nuove esigenze di mercato: la necessità di proteggersi dal Covid – e di proteggere le persone vicine – e quella di tenere sotto controllo la spesa.

Non c’è che dire: negli ultimi mesi, la filiera della cannabis light ha davvero cambiato la vita a molte persone. Non è un caso che i suoi numeri siano cresciuti tantissimo! Sono infatti diversi gli e-commerce che, a seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria, hanno visto i loro fatturati triplicare da una settimana con l’altra e vivere una svolta definitiva per un business relativamente giovane (la legge sopra ricordata è entrata in vigore nel gennaio 2017).