Calciomercato, Juve prende Gatti battendo il Toro

Niente maglia granata per Federico Gatti, che in questo momento sta facendo le visite mediche insieme a Zakaria, al J Medical. Il difensore classe 1998 firmerà per la Juventus che ha vinto il derby sul Torino più che interessato a Gatti che chiuderà comunque la stagione al Frosinone, in serie B, per poi unirsi ai bianconeri dalla prossima estate