Calcio: Toro a Cagliari senza Zaza

In vista della trasferta in terra sarda contro il Cagliari, il tecnico dei granata, Moreno Longo, deve fare i conti con l’assenza dell’attaccante Simone Zaza. Il giocatore infatti non figura tra i convocati per la partita prevista per domani alle 19.30.

Già contro l’Udinese, il numero 11 granata, aveva ravvisato qualche dolore, tanto da costringerlo ad un’anticipata uscita dal campo ad un quarto d’ora dalla fine del match. Un fastidio muscolare che spariglia le carte per il tecnico.

- Advertisement -

Prova ne è che per tutta la settimana il giocatore ha preferito non forzare il carico di lavoro. Per Longo quindi, è necessario sviluppare una nuova soluzione offensiva, ma senza rinunciare al tridente a cui è molto legato. Nei progetti del tecnico infatti si prospetta un avanzamento di Berenguer sulla linea degli attaccanti e, sulla fascia sinistra, a centro campo, Aina è favorito.