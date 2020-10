Bus elettrici e guai con l’appalto. Carretta: “Ennesimo caso grottesco, la sindaca riferisca”

Qualcosa non torna nella vicenda dei bus elettrici che dalla prossima primavera avrebbero dovuto rimpolpare la flotta di Gtt ma che a quanto pare non arriveranno per tempo visto che per irregolarità nella gara di appalto è stato tutto bloccato.

Non torna soprattutto il fatto che a quanto pare nessun in Comune sapesse delle irregolarità nella documentazione di uno dei soggetti partecipanti, tanto che la stessa sindaca vantava l’arrivo dei nuovi mezzi.

Per questo Mimmo Carretta, consigliere Pd, fa sapere che sono state chieste comunicazioni in aula sulla vicenda. “Un destino cinico e baro o l’ultimo caso di incompetenza? – si chiede il Dem – Come può la Sindaca, infatti, annunciare 48 ore fa l’arrivo di mezzi pubblici elettrici e non essere a conoscenza che, invece, la gara per farli arrivare a Torino è stata annullata? La smania di comunicare prende il sopravvento, specie se non si ha nulla da dire. Chiederemo comunicazioni in aula per questo ennesimo caso grottesco. Nel frattempo, però, le linee Star tanto ecologiche e comode sono sparite”.