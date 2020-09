Beinasco, svastiche al cimitero per il compleanno di Hitler e alla vigilia del 25 aprile

Svastiche sui muri del cimitero di Beinasco a pochi giorni dalla ricorrenza del 25 aprile e proprio nel giorno in cui l’anniversario della nascita di Hitler (20 aprile). A denunciare quanto accaduto è Sinistra Popolare di Beinasco che posta sui social le immagini del raid della scorsa notte.

“Un gesto che nella nostra comunità locale e nazionale, antifascista, non può trovare spazio. Un atto offensivo verso tutti e irrispettoso anche e soprattutto perché compiuto in un luogo caro per la memoria dei nostri cari: il cimitero. Auspichiamo che tutte le forze politiche vogliano condannare questo gesto e che i responsabili siano identificati dalle Forze dell’Ordine. Questi criminali, sconfitti dalla storia, non troveranno più spazio, ne ora ne mai” scrivono sul loro profilo.

- Advertisement -

I festeggiamenti dei 75 anni dalla Liberazione, che per via dell’emergenza Coronavirus, potranno avvenire solo in maniera virtuale, da giorni sono al centro di dibattiti e polemiche anche dopo che gruppi di estrema destra avevano invitato a scendere in piazza proprio sabato “contro il lockdown, il 25 Aprile e Bella Ciao”.

- Advertisement -

Foto dal profilo Facebook Sinistra Popolare Beinasco