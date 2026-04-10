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Cresce il turismo in Piemonte: 18 milioni di presenze nel 2025

Giulia Zanotti

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Giulia Zanotti
Giulia Zanotti
Giornalista dal 2012, muove i suoi primi passi nel mondo dell'informazione all'interno della redazione di Nuova Società. Laureata in Culture Moderne Comparate, con una tesi sul New Journalism americano. Direttore responsabile di Nuova Società dal 2020.

Continua a crescere il Turismo in Piemonte. Il 2025 si è chiuso con arrivi che superano quota 6 milioni e 730 mila e presenze che raggiungono i 18 milioni e 170 mila. Dati che indicano una crescita del 7,1% per gli arrivi e del 7,5% per i pernottamenti rispetto all’anno precedente, e che confermano il consolidamento del Piemonte come destinazione sempre più attrattiva sui mercati interno e internazionale. Il Piemonte turistico cresce quindi molto più della media nazionale, che per il 2025, secondo le ultime stime Istat, parla di un +2,3% di presenze e addirittura una contrazione degli arrivi dello 0,9%. Se guardiamo all’arco degli ultimi dieci anni, il Piemonte segna una crescita costante e ormai consolidata: dal 2016 un +29,7% di presenze e ben il 39,6% di arrivi. Ottimo il bilancio delle vacanze di Pasqua 2026. Dal 2 al 6 aprile il Piemonte ha registrato una saturazione di posti letto pari al 47,3% (nel 2025 era il 41,4%) e un incremento di presenze turistiche di oltre il 10% rispetto all’analogo periodo del 2025. Anche i dati provvisori della stagione sciistica 2025-26 appena conclusa confermano una netta crescita nelle principali destinazioni sciistiche piemontesi: boom per Limone Piemonte con +47% di pernottamenti spinto anche dalla riapertura del Tunnel di Tenda. Incoraggianti anche le tendenze del 2026: il 28% degli italiani intervistati dichiara di voler trascorrere in Piemonte il ponte 25 aprile – 1° maggio. Sul periodo complessivo della primavera il Piemonte sarà sicuramente meta turistica per il 15% di coloro che faranno una vacanza in Italia, contro l’11% del 2025. I dati consuntivi sui 12 mesi del 2025 e le prime analisi sul 2026, elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte – Visit Piemonte, sono stati presentati oggi a Torino dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, dal direttore Turismo della Regione Piemonte Raffaella Tittone e dal presidente del Cda di Visit Piemonte Silvio Carletto. 

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