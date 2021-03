Articolo Uno, Sinistra Italiana: “La rinuncia di Salizzoni è una sconfitta per tutti noi”

Un ringraziamento “per il coraggio e la dedizione con cui si è messo a disposizione in questi mesi” così Luv, Sinistra Italiana e Articolo Uno commentano la decisione di Mauro Salizzoni di rinunciare alla corsa da sindaco.

“Crediamo che questa decisione vada naturalmente capita e rispettata, comprendiamo il malumore e la frustrazione che l’hanno generata e siamo convinti che, purtroppo, significhi una grande sconfitta per tutti e tutte, non solo per i suoi sostenitori”.

Non è il primo a scoraggiarsi di fronte alle logiche che stanno dominando la scelta di questa candidatura. E non possiamo che rattristarci per l’ennesima disponibilità venuta meno, quando invece dovremmo essere capaci di valorizzare l’impegno di ciascuno per allargare il perimetro, coinvolgere, includere ed entusiasmare più persone possibile; dovremmo fare di tutto per non logorare la pazienza e lo spirito di dedizione di chi si mette in gioco in maniera disinteressata e generosa. La nostra città non merita che allontaniamo da noi le energie migliori e la rinuncia di Mauro Salizzoni non semplifica, ma complica il quadro ulteriormente.

Per questo restiamo convinti che ogni processo teso ad allargare il nostro campo sia da preferire ad altre strade, non ci scoraggiamo e continueremo a insistere per rendere il percorso verso la scelta del/la candidato/a davvero democratico e inclusivo.