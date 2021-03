Articolo Uno e Sinistra Italiana: “Bene ogni processo per allargare il campo”

Matteo Cantamessa, segretario metropolitano Articolo Uno e Roberto Bacchin, segretario metropolitano Sinistra italiana commentano l’ipotesi di una alleanza tra M5s e Pd avanzata da Appendino e per ora non avvallata dai due partiti, se non in caso di ballottaggio per arginare il centro destra:

“In vista del tavolo del centrosinistra di venerdì, restiamo convinti che ogni processo teso ad allargare il nostro campo sia da preferire ad altre strade; insisteremo affinché in quella sede sia formulata un’idea di percorso il più possibile democratico e inclusivo verso la scelta del/la candidato/a.

Apprendiamo favorevolmente che la prospettiva di un dialogo anche con il Movimento 5 stelle non sia più un tabù. Questo approccio, se condiviso dall’intera coalizione, potrà innescare un elemento innovativo utile per rilanciare la partecipazione civica, e mettere in campo una proposta politica in grado di combattere deindustrializzazione, lavoro povero, disoccupazione giovanile e inquinamento metropolitano. Questa è la ricetta per essere realmente competitivi nel confronto con la destra”.