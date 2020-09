Appendino: “Il nostro sistema di accoglienza efficiente e umano”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, parlando su Facebook, sottolinea che il sistema di accoglienza della città, è “efficiente e umano”.”Sul tema della solidarietà Torino continuerà ad essere in prima fila. Ci sono e ci saranno delle difficoltà, certo. Ma questo non pregiudicherà in alcun modo la difesa delle persone più fragili”.

“I nostri Servizi Sociali – aggiunge Appendino -, con un lavoro encomiabile, mettono a disposizione tutte le risorse possibili per dare assistenza a tutte queste persone, posti dove dormire e soluzioni per tentare almeno un riscatto dalla situazione. Con l’emergenza sanitaria in corso anche questo fenomeno richiederà ancora maggiore attenzione.

“Ne siamo consapevoli – conclude Appendino- e a tal proposito, a breve, si riunirà un tavolo per individuare le soluzioni più idonee per garantire tutela e sicurezza a queste persone”.