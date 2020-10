Anagrafe, aumentano gli sportelli. Rolando: “Fino a 100 carte d’identità al giorno”

Smaltire le code e velocizzare le procedure per le carte d’identità. E’ questo l’obiettivo che si era prefissa l’amministrazione comunale che in questo vuole porre fine alle polemiche e ai ritardi.

“Dal 19 ottobre aumenteranno gli sportelli ad accesso libero dell’anagrafe centrale di Torino e si arriverà a fare 100 carte d’identità al giorno” assicura l’assessore Sergio Rolando che precisa come “da metà agosto sono disponibili tre sportelli presso la Centrale per la gestione delle richieste urgenti e arrivavamo a una emissione di 50 carte d’identità al giorno”.

Secondo i dati a disposizione degli ufficio si calcolano arretrati di duemila pratiche non risolte sul fronte immigrazione, più di 3000 cambi di indirizzo, e altre mille pratiche varie.

“La più vecchia risale al 6 agosto – ha spiegato Rolando -. Gli archivi sono inaccessibili”. Ancora, ci sono 200 trascrizioni di atti di nascita arretrati, mille gli esteri, 170 divorzi esterni, 1.250 atti di morte, 500 testamenti biologici prenotati e 2.500 da presentare.

Per quanto riguarda le prenotazioni per le carte d’identità Rolando precisa ancora come “nelle ultime settimane è stata incrementata la disponibilità giornaliera in alcune sedi di circa 70 appuntamenti complessivi e quotidianamente sono disponibili presso la sede centrale 2-3 sportelli per la gestione delle richieste urgenti, con l’emissione di circa 50 Cie al giorno senza appuntamento, sportelli che dal 19 ottobre aumenteranno così da poter raddoppiare il numero di carte emesse”.