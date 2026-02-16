Alto Piemonte, Varese e Canton Ticinouniti dal modello SUSTAINEVENTS

Tra Italia e Svizzera, Alto Piemonte, Varese e Canton Ticino si presentano come un’unica destinazione, dove natura, cultura e mobilità dolce si combinano in un’esperienza da vivere con rispetto dei luoghi e delle persone. A coordinare e valorizzare questa visione è SUSTAINEVENTS, il progetto promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera 2021–2027. Un innovativo modello di turismo sostenibile, che saràpresentato alla platea internazionale di ITB Berlin (stand Halle 1.2 – 102), la più importante fiera dedicata al turismo internazionale che riunisce la comunità globale dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, dal 3 al 5 marzo.

UN TERRITORIO DA VIVERE ATTRAVERSO GRANDI EVENTI

Grandi eventi che non lasciano tracce se non emozioni, diventano motore di un turismo consapevole e occasione per scoprire il territorio in modo autentico.Per gli appassionati di sport estremi, dal 7 all’8 marzo è in programma la Campo dei Fiori Trail, consolidata manifestazione internazionale di corsa in montagna, con distanze dai 12 ai 70 km, che si snoda all’interno del Parco Regionale Campo dei Fiori (Varese), con partenza e arrivo a Gavirate. La chiusura delle iscrizioni è vicina e il termine ultimo è il 1° marzo, o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per gara.

Gli appuntamenti podistici sulle alte vette proseguono con la Monte Rosa SkyMarathon, che non è solo la gara più alta d’Europa, ma anche la culla dello skyrunning. Una competizione dove la resistenza umana incontra il rispetto per i ghiacciai, attraverso unpercorso che arriva fino alla vetta del Monte Rosa a 4.554 metri, attraversando morene, nevai e ghiacciai per 35 km con un dislivello di 7.000 metri in salita e discesa. La partenza è fissata per sabato 13 giugno, con chiusura delle pre-iscrizioni il 1° marzo.

Un territorio da vivere in modo sostenibile anche a ritmo di musica con il Viotti Festival a Vercelli. Giunta alla 28ª edizione, la manifestazione vede tra i protagonisti la celebre pianista Anna Kravtchenko, vincitrice del Concorso Busoni, in concerto sabato 14 marzo al Teatro Civico, proseguendo con l’atteso Avec toi, Richard, dove il fisarmonicista Richard Galliano e il violinista Guido Rimonda uniscono jazz, canzone d’autore e grande tradizione classica, sabato 28 marzo. La proposta culturale del territorio si estende anche al Verbano Cusio Ossola e al Novarese con il Cross Festival, un’esperienza di musica, danza, performance e spiritualità che, a giugno esplorerà linguaggi del corpo, nuovi media e forme espressive legate alla ricerca spirituale, con workshop e incontri. Eventi che invitano a fermarsi, esplorare e vivere i luoghi oltre la semplice visita.

MOBILITÀ SLOW TRA STORIA E NATURA

Viaggiare lentamente trasforma ogni spostamento in un’esperienza da vivere: tra laghi e città storiche, la mobilità slow permette di scoprire il territorio con occhi nuovi. Per i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore, Verbano 26 propone un programma di crociere, conferenze ed eventi che raccontano la storia del territorio dal 1826 a oggi. Protagonista lo storico piroscafo Piemonte (1904), la più antica nave a vapore d’Italia ancora in servizio, affiancato dalla Motonave Zeda, che offre un’esperienza più contemporanea tra panorami e comfort moderni. Salire a bordo significa lasciarsi cullare dall’acqua e dalla memoria, vivendo il lago di oggi con l’eleganza e il ritmo di ieri.

Sempre in tema di mobilità lenta e relax, domenica 19 aprile, SlowUp Ticino, propone una giornata senza traffico lungo un percorso di 50 km tra Bellinzona e Locarno: appuntamento imperdibile per chi ama muoversi in bicicletta, a piedi, sui pattini o con altri mezzi non motorizzati. Il tracciato attraversa paesaggi di grande bellezza — dalle rive del Lago Maggiore al Parco del Piano di Magadino, fino alla Piazza Grande di Locarno e al centro storico di Bellinzona con i suoi castelli patrimonio UNESCO — animati da momenti di festa e convivialità.

L’INCLUSIVITÀ DAL LAGO MAGGIORE AL CANTON TICINO

Un turismo lento è per definizione un turismo attento alle esigenze di tutti: per questo, l’inclusività è uno dei pilastri del programma SUSTAINEVENTS. Tra gli eventi sul territorio, la Festa degli Agrumi di Cannero Riviera (VCO), che, dal 28 febbraio all’8 marzo, celebra i frutti che maturano sul Lago Maggiore con mostre, giardini aperti, musica e incontri divulgativi. Un’attenzione particolare è dedicata alle persone con deficit visivi grazie all’apertura della Fondazione Hollman e alla sala dei percorsi multisensoriali, accessibile a tutti.

Inclusività che valica anche i confini, con iniziative come l’“Accessible Tour of Switzerland“, in Canton Ticino, il primo tour autoguidato senza barriere che consente di esplorare il territorio in autonomia: dal trenino a cremagliera che sale al Monte Generoso (1704 m), noto per il Fiore di Pietra e panorami che spaziano dalle Alpi al lago di Lugano, alla Funicolare Monte San Salvatore a Lugano-Paradiso, che offre un’incomparabile vista sul lago Ceresio, sulla pianura lombarda e sulle sontuose catene delle Alpi svizzere e savoiarde.

Il Lago Maggiore e l’Alto Piemonte sono collegati a reti ferroviarie internazionali, all’aeroporto di Milano Malpensa e a un sistema di mobilità pubblica integrata tra Italia e Svizzera, rendendo lo spostamento sostenibile parte naturale dell’esperienza di viaggio.

Grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e operatori, l’Alto Piemonte – che unisce Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli – insieme al Varesotto e al Canton Ticino, si afferma come un laboratorio d’eccellenza per un turismo capace di coniugare bellezza naturale e innovazione sostenibile.