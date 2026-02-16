Noleggio a lungo termine, il 2025 è un anno da record storico

Il 2025 è stato senza dubbio l’anno del noleggio a lungo termine, il periodo nel quale questo servizio ha avuto una vera e propria consacrazione in Italia apportando un cambiamento emblematico nelle abitudini legate alla mobilità.

Secondo i dati più recenti, infatti, il settore ha segnato il record storico, superando la soglia di 1,1 milioni di contratti complessivi, con una crescita del +16,1% rispetto all’anno precedente. L’acquisto tradizionale, ormai, è ampiamente sorpassato ed il noleggio si conferma l’unico vero motore di crescita, arrivando a coprire oltre il 30% delle immatricolazioni totali nel Paese.

In questo scenario di profondo mutamento, noleggio auto su Rent4you diventa sinonimo di flessibilità, risparmio e di un servizio su misura, da personalizzare in base alle proprie esigenze, che permette, in ogni caso, di guidare un’auto nuova, tecnologicamente avanzata e con un target di spesa fisso e programmabile.

Se le aziende continuano a rappresentare la colonna portante del mercato, in quanto rappresentano ancora circa l’85% dei contratti, la vera sorpresa del 2025 è rappresentata dai privati. Con una crescita vicina al 20%, sempre più famiglie, ragazzi e giovani coppie italiane scelgono di abbandonare la proprietà dell’auto, considerata ormai troppo onerosa, sia dal punto di vista economico che gestionale, in favore del noleggio.

Le ragioni che si nascondono dietro questa scelta sono diverse. Dalla certezza dei costi grazie al canone fisso “tutto incluso” che mette al riparo da imprevisti meccanici e assicurativi, alla prevenzione della svalutazione dell’auto. Noleggiare oggi, infatti, evita il rischio di ritrovarsi con un’auto che tra pochi anni ha poco valore e dunque invendibile.

Ma non è tutto. Oggi le offerte proposte da Rent4you dimostrano che è possibile accedere a vetture nuove e tecnologicamente avanzate con canoni molto accessibili, il tutto potendo effettuare la scelta che meglio risponde alle proprie esigenze attraverso un parco auto versatile e variegato, che va dalle citycar alle berline, passando per SUV e crossover senza escludere i modelli più all’avanguardia con motorizzazioni ecologiche.

Il 2025 ha segnato, infatti, il sorpasso delle motorizzazioni elettrificate e questo proprio grazie al noleggio a lungo termine. Le auto elettriche pure e le plug-in hybrid hanno registrato un balzo superiore al 50% all’interno delle flotte di noleggio, permettendo agli italiani di sperimentare le novità della tecnologia green così da viaggiare in maniera più sostenibile.

Questo e molto altro ha reso Rent4you una delle piattaforme leader del settore, punto di riferimento per aziende, partite iva e privati offrendo anche soluzioni senza anticipo che rendono il servizio ancora più immediato ed accessibile.