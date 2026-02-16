Torino Jazz Festival 2026: Fabrizio Bosso; Funk Off + Vox Artificiosa; Bill Frisell & Eyvind Kang; John Scofield & Gerald Clayton

Il Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, anticipa i primi quattro grandi nomi della XIV edizione in programma a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime a partire dal 22 aprile.

Tra i protagonisti Fabrizio Bosso, con About Ten al Teatro Colosseo sabato 25 aprile alle ore 21.00. Il trombettista torinese rilegge i grandi maestri del jazz, da Duke Ellington a Dizzy Gillespie, affiancando composizioni originali, con arrangiamenti e direzione di Paolo Silvestri. Si prosegue con i Funk Off, al Teatro Alfieri lunedì 27 aprile alle ore 21.00, insieme al quartetto Vox Artificiosa in This is not an Orchestra: una produzione originale TJF che fonde funk, scrittura contemporanea e dimensione performativa, in uno spettacolo dall’energia debordante.

Venerdì 1° maggio alle ore 18.00, all’Auditorium Giovanni Agnelli, è in programma The Great Flood, produzione TJF: il film di Bill Morrison con musiche eseguite dal vivo da Bill Frisell ed Eyvind Kang, dedicato all’alluvione del Mississippi del 1927. Gran finale al Teatro Colosseo, sabato 2 maggio alle ore 21.00, con due protagonisti del jazz mondiale: John Scofield e Gerald Clayton. La chitarra di Scofield incontra il pianismo innovativo di Clayton, tra le voci più autorevoli della nuova generazione jazzistica.

Le prevendite dei quattro concerti scontate del 10% sono disponibili esclusivamente online da martedì 17 febbraio alle ore 10.30 su www.torinojazzfestival.it. Sono inoltre disponibili due formule di abbonamento: Pass 2/4, al prezzo di 32 euro, che consente di assistere a due dei quattro concerti, e Pass 4/4, al prezzo di 60 euro, che garantisce l’accesso a tutti e quattro i concerti. In fase di acquisto sarà inoltre possibile donare 1€ a Fondazione Ricerca Molinette.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Città di Torino a sostegno dei festival locali, il TJF avvia tra marzo e maggio una serie di collaborazioni con tre diverse manifestazioni. Il primo appuntamento, in coproduzione con Seeyousound – International Music Film Festival, è in programma giovedì 5 marzo alle ore 18.30, con la performance dal vivo Nothing Wrong del pianista torinese Fabio Giachino, che segue la proiezione di Herbie di Patrick Savey, film omaggio a Herbie Hancock.

Il Torino Jazz Festival è un progetto della Città di Torino, realizzato da Fondazione per la Cultura Torino, con il Main Partner Intesa Sanpaolo e Iren, il sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione CRT, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e GTT – Gruppo Torinese Trasporti, Charity Partner Fondazione Ricerca Molinette.



I biglietti dei primi quattro singoli concerti annunciati sono disponibili esclusivamente online, in prevendita con uno sconto del 10%, a partire dalle ore 10.30 di martedì 17 febbraio fino a mercoledì 25 marzo, sul sito ufficiale www.torinojazzfestival.it.

In fase di acquisto sarà possibile donare 1€ a Fondazione Ricerca Molinette.

A partire dalle 15.00 del 26 marzo sarà possibile acquistare i biglietti presso il punto vendita ufficiale del festival.

Il programma completo sarà svelato durante la conferenza stampa prevista a marzo.



È possibile usufruire di due differenti formule di pass:



1) Pass 2/4, al prezzo di 32 euro, consente l’accesso a 2 concerti:

1 concerto a scelta tra

Sabato 25 aprile – ore 21.00 | Teatro Colosseo

Fabrizio Bosso – About Ten

Lunedì 27 aprile – ore 21.00 | Teatro Alfieri

Funk Off + Vox Artificiosa – This Is Not an Orchestra

+ 1 concerto a scelta tra

Venerdì 1° maggio – ore 18.00 | Auditorium Lingotto

Bill Frisell / Eyvind Kang duo + Bill Morrison

Sabato 2 maggio – ore 21.00 | Teatro Colosseo

John Scofield / Gerald Clayton duo

2) Pass 4/4, al prezzo di 60 euro, per tutti e quattro i concerti.

PER INFO: biglietteria@fpct.it