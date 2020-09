Alberto Morano si dimette

Il consigliere comunale di Torino, Alberto Morano, si è dimesso dall’incarico in Sala Rossa. Il notaio, entrato in consiglio nel 2016, dopo essere stato candidato sindaco per la Lega, ha consegnato la lettera di dimissioni al presidente Francesco Sicari.

Una decisione che arriva 24 ore dopo la sua condanna in secondo grado a due anni e quattro mesi per la vicenda “Cacao”.

Nella condanna in appello è prevista anche l’interdizione dai pubblici uffici per due anni. Il notaio ha quindi deciso di dimettersi, anche se sarebbe stato comunque sospeso dalla Sala Rossa in virtù della legge Severino. Ora al suo posto dovrebbe subentrare la prima tra i non eletti della lega, ovvero Francesca Parlacino.