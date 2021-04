Agnelli resta da solo ed è pronto a dimettersi. Superlega fallimento: Manchester City lascia e le altre quasi

La Superlega potrebbe avere già le ore contate. Il Manchester City è la prima delle 12 ha aver fatto marcia indietro. Ma come lei sarebbero pronte a mollare anche le altre inglesi. Non solo. Anche Barcelona e Atletico Madrid avrebbero deciso per il dietrofront. E le italiane? Per ora sono indiscrezioni. Il Milan nel dubbio ad esempio, mentre Andrea Agnelli starebbe pensando addirittura alle dimissioni visto il fallimento. Per ora di certo c’è solo la riunione straordinaria convocata d’urgenza dai ribelli. Non resta che attendere le prossime ore per aver il quadro completo della situazione.