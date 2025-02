Aerospazio, Comunità energetiche rinnovabili, Idrogeno, Plastiche sostenibili e Riuso dell’acqua: presentate le piattaforme scientifiche di Unito

Il Dipartimento di Biotecnologie di via Nizza 52 a Torino, ha recentemente ospitato la presentazione a più di 300 imprese e istituzioni delle Piattaforme Scientifiche dell’Università di Torino. Sono gruppi di ricerca interdisciplinari che riuniscono esperti provenienti da diversi settori scientifici, con l’intento di generare soluzioni innovative attraverso l’integrazione di competenze e conoscenze.

Queste iniziative si focalizzano su temi di frontiera e verticali e si propongono di costruire legami con aziende ed enti per affrontare in maniera integrata alcune delle sfide più urgenti dell’innovazione, coinvolgendo tutti i 27 dipartimenti dell’Università di Torino: la comunicazione del progetto è affidata anche all’agenzia Magma di Torino.

Le piattaforme scientifiche rappresentano, per aziende ed enti, una corsia facilitata per sviluppare collaborazioni, potendo contattare più di 300 tra ricercatori e ricercatrici focalizzati sui principali driver di innovazione: aerospazio (Aerospace@UniTo), comunità energetiche rinnovabili (REC@UniTo), idrogeno (H2@UniTo), plastiche sostenibili (SusPlas@UniTo) e riuso delle acque (Water Reuse@UniTo).

«Vogliamo facilitare il dialogo – ha dichiarato Guido Boella, delegato del Rettore ai Rapporti con le imprese dell’Università di Torino -, creando singole porte di accesso alla nostra scienza per ciascuno delle sfide di innovazione che oggi presentiamo. Ogni porta permette in maniera facilitata di interagire con centinaia di ricercatori e ricercatrici, che a loro volta già si conoscono e collaborano tra di loro e con attori, locali, nazionali e internazionali».

Erano presenti all‘evento di presentazione anche Elisa Rosso, direttrice Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione di UniTo e Margherita Lala, ricercatrice, che ha moderato la sessione plenaria alla presenza di 300 tra ricercatori, professori e rappresentanti del tessuto imprenditoriale.

Aerospace@UniTo è la piattaforma dell’Università di Torino dedicata all’avanzamento della ricerca aerospaziale. Riunisce oltre cento ricercatori organizzati in nove gruppi di lavoro, con competenze in esplorazione spaziale (astrofisica, meccanica celeste e innovazione tecnologica a supporto di missioni future), osservazione terrestre per il monitoraggio ambientale e la riduzione del rischio di disastri naturali, medicina spaziale e scienze della vita, materiali avanzati per lo spazio, agricoltura spaziale e diritto aerospaziale.

REC@UniTo invece, è la piattaforma dedicata allo studio e alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le comunità energetiche migliorano l’efficienza energetica, riducono la dipendenza dai combustibili fossili e favoriscono l’inclusione sociale, contribuendo così a una transizione energetica sostenibile e giusta verso fonti di energia più pulite. REC@UniTo riunisce gruppi di ricerca che, da diverse prospettive disciplinari, indagano barriere e condizioni abilitanti per consentire a cittadini, imprese, enti e organizzazioni locali di riunirsi in comunità energetiche e dare vita a iniziative collettive per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile.

H2@UniTo è la piattaforma che riunisce trentaquattro ricercatori provenienti da nove dipartimenti e offre competenze multidisciplinari integrate su produzione, logistica, energia, mobilità e applicazioni industriali in relazione all’idrogeno, nonché prospettive legali, economiche e sociali. La ricerca sulla produzione di idrogeno si concentra sull’elettrolisi dell’acqua tramite processi elettrochimici e fotoelettrochimici, oltre a processi fotocatalitici come lo splitting dell’acqua e il reforming di composti organici.

SusPlas@UniTo è la piattaforma multidisciplinare sulla sostenibilità della plastica che riunisce diversi ricercatori dell’Università di Torino per studiare gli impatti ambientali, sanitari e socio-economici delle plastiche ed affrontare le sfide poste dal loro utilizzo, diffuso in vari settori agricoli e industriali. La piattaforma conduce ricerche su microplastiche e plastiche sostenibili, come quelle biodegradabili, riciclabili e ottenute da risorse rinnovabili. La ricerca di SusPlas@UniTo offre una prospettiva “One Health” su fonti di plastica rinnovabili, riduzione dei rifiuti, riciclo e riduzione delle emissioni di anidride carbonica, affrontando in modo completo le questioni di sostenibilità in tutte le fasi del ciclo di vita della plastica, dalla selezione delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso e fine vita.

Infine, Water Reuse@UniTo è una piattaforma multidisciplinare che riunisce circa quaranta ricercatori provenienti da dodici dipartimenti dell’Università di Torino. Il suo obiettivo è quello di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per il riuso delle acque. L’hub promuove competenze multidisciplinari e un approccio integrato che copre le tecnologie per il trattamento delle acque, il controllo chimico e microbiologico, il recupero delle risorse, il riuso delle acque in agricoltura e industria, lo sviluppo di politiche pubbliche e l’aggiornamento sui riferimenti normativi, le implicazioni idrogeologiche e gli impatti socio-economici del riuso delle acque.

Piattaforme Scientifiche@UniTo è un progetto dell’Università di Torino, curato dall’Industrial Liaison Office (ILO), il punto di contatto tra le aziende, gli enti, le istituzioni nazionali e internazionali e l’Ateneo, finalizzato a sviluppare e favorire la collaborazione tra le parti. ILO si occupa di attività di scouting delle competenze di ricerca di UniTO sulla base delle aree di innovazione aziendali, organizza incontri “one to one” con i gruppi di ricerca e le imprese, predispone visite ai dipartimenti e alle infrastrutture di ricerca universitarie, programma giornate dedicate alle imprese su specifici temi di ricerca dell’Ateneo, pianifica una programmazione dedicata alle piccole e grandi imprese e aggiorna queste ultime sulle nuove opportunità di collaborazione con l’accademia.