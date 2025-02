Come giocare alla slot Esqueleto Explosivo 2: guida per principianti

Esqueleto Explosivo 2 è una slot di Thunderkick, apparsa nei casinò online nel 2020. Si tratta del secondo lavoro del marchio all’interno della serie di slot machine dedicate alla celebrazione del Giorno dei Morti. Il modello è costituito da attraenti giri bonus e da un design moderno, che descrive gli eventi che si svolgono nelle strade messicane durante un’insolita festività. Vengono utilizzati solo simboli tematici – teschi di diversi colori e formati, che non solo hanno un aspetto intimidatorio, ma anche un po’ comico.

Le caratteristiche principali della slot machine

La slot è altamente volatile, quindi gli schemi redditizi si realizzano non molto spesso, ma con coefficienti favorevoli. Già per tre simboli sulla linea attiva il giocatore riceverà un premio in denaro con coefficienti minimi, mentre le combinazioni di 5 immagini garantiscono vincite con moltiplicatori massimi.

I parametri principali della slot Esqueleto Explosivo 2 :

La volatilità è medio/alta.

La puntata minima è di 0,1 euro.

La puntata massima è 100.

Il tasso di ritorno è del 96,13%.

La vincita massima è di x5000.

Il numero di linee di pagamento è 99.

Il numero di rulli è 5.

La slot machine offre simboli di base e speciali – Scatter e Wild, che sono responsabili del miglioramento delle caratteristiche del gioco. Ci sono diverse opzioni bonus – moltiplicatore crescente fino a x32, una serie di giri gratuiti da 10 a 14 giri, moltiplicatore fino a x64. Sono disponibili anche i re-spin.

Gioco principale

I giri principali sono i giri a cascata. Per attivare la modalità a pagamento, il giocatore si registra in un casinò virtuale in Italia, trasferisce euro sul saldo e seleziona la denominazione della puntata. Dopo aver lanciato i rulli di Esqueleto Explosivo 2, il campo di gioco si riempie di teschi – i simboli sono disposti su tre file. Quando si compone uno schema vincente, il gioco continua automaticamente, ma i simboli premio vengono rimossi dal campo e il loro posto viene preso da nuove immagini. Nel calcolo delle vincite viene utilizzato il moltiplicatore multiplo: più cadranno schemi redditizi a cascata, più alto sarà il valore del coefficiente. Non appena sul monitor compare una combinazione senza vincita, tutti i premi in denaro del giro vengono sommati e accreditati sul conto del giocatore.

Gioco bonus

I giri bonus sono attivati da una combinazione Scatter di tre o più simboli. Per la ricaduta di 3 immagini sono disponibili 10 freespins, per quattro – 12, per cinque – 14. Se durante i giri gratuiti sul campo compaiono due Scatter, l’utente ottiene un giro extra. Per ogni Scatter dopo 5 viene data la possibilità di far girare i rulli 2 volte in più. Durante i giri gratuiti Esqueleto Explosivo 2 applica un moltiplicatore.

Ogni terzo simbolo Wild nel gioco bonus porta un giro supplementare. Nel giro aggiuntivo la puntata è rilevante, che è stata utilizzata dal visitatore nell’ultimo giro principale.

Consigli per i principianti

Affinché il gioco abbia successo, le regole sono semplici e chiare, i nuovi clienti dei casinò online dovrebbero utilizzare la versione demo della slot. La modalità gratuita è disponibile in tutti i casinò autorizzati in Italia. Il provider dà la possibilità di studiare in dettaglio il gameplay delle giocate gratuite – il loro ruolo è svolto dai crediti.

I nuovi giocatori, quando ricaricano i loro conti, non dovrebbero trasferire grandi depositi: l’importo minimo è sufficiente per attivare i giri produttivi. L’importo della ricarica – 100 o più scommesse minime. Esqueleto Explosivo 2 – una slot interessante con un buon valore di redditività, ma durante il gioco in denaro il cliente non dovrebbe dimenticare il gioco responsabile – in tempo per fermare il processo, parte dei fondi vinti da inviare per il pagamento, fare scommesse commisurate alla dimensione del bankroll.