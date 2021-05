A passeggio in via Roma senza mascherina, contestano la multa per “motivi ideologici”

Passeggiavano in via Roma, nei pressi di piazza Carlo Felice, senza mascherina. Ad accorgersi del gruppo di ventenni che non rispettava le norme anti-Covid gli agenti di polizia che pattugliavano la zona e che hanno fermato i 3 ragazzi, tutti di origine maghrebina, chiedendo loro di indossare il dispositivo di sicurezza.

Ma i giovani hanno da subito mostrato un atteggiamento ostile, mentre a dar loro manforte è arrivato anche un italiano 33enne, senza mascherina, che ne contestava l’uso per motivi ideologici. Tutti e 4 sono stati multati per violazione delle norme.