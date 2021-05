Chiara Appendino è incinta. Ha scelto il giorno della Festa della mamma per annunciare che è in dolce attesa. La sindaca di Torino con un post ha ufficializzato che aspetto un maschietto, il secondo figlio dopo Sara nata nel 2016, proprio poco prima della campagna elettorale che l’ha portata a diventare sindaca.

“La famiglia cresce e fra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più, è un maschietto. Auguri a noi, e auguri a tutte le mamme” scrive sui social la prima cittadina postando una foto con marito Marco, figlia e di un mazzo di rose azzurre a forma di orsacchiotto.

La sindaca aveva più volte detto che Sara non sarebbe stata figlia unica e in questi anni di sua amministrazione spesso e volentieri si sono rincorse voci su una sua gravidanza. Ora invece lo è veramente. A saperlo erano solo i suoi fedelissimi. Adesso l’ufficialità per tutti i torinesi.

Sotto il post pubblicato in tarda mattinata sono arrivati tanti commenti di auguri da esponenti della sua giunta e della sua maggioranza, ma anche da avversarsi politici che hanno comunque voluto complimentarsi con Appendino per la bella notizia. Insomma, ultimi mesi da sindaca con il pancione, proprio come l’inizio della campagna elettorale che aveva portato alla sua vittoria cinque anni fa.

C’è anche chi osserva come la notizia di Chiara Appendino incinta abbia introdotto del gossip nel momento in cui invece il Movimento 5 stelle sembrava più incerto sul suo futuro dopo che anche l’incontro di ieri con Giuseppe Conte non aveva portano a nessuna decisione rispetto al candidato sindaco pentastellato che, è evidente a tutti, soffre della decisione di Appendino di non candidarsi per un mandato bis.