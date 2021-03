56 mila esclusi dal voucher scuola, Grimaldi (LUV): “La destra lascia altre 13 mila famiglie senza aiuti”

“Lo scorso anno abbiamo più volte denunciato che con le risorse stanziate oltre 43 mila famiglie piemontesi, tra le più povere, sono rimaste senza alcun sostegno economico da parte della Regione, sebbene fossero idonee a ricevere il voucher scuola. Eppure la Giunta pensa ancora di tagliare, rispetto al bilancio di assestamento, quasi 3 milioni sui voucher ovvero, di fatto, sulla scuola pubblica, proprio nel giorno in cui il mondo della scuola è tornato in piazza contro il ritorno della Dad” – dichiara Marco Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, al termine di una seduta della Commissione dedicata al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 relativamente alla materia istruzione e diritto allo studio.

“Abbiamo ripetuto tante volte che la didattica a distanza non è equa e impatta in maniera diversa sugli studenti in relazione alla classe sociale delle famiglie e al luogo in cui abitano” – prosegue Grimaldi – “la mancanza di PC, tablet e schede sim capaci di garantire una buona connessione a internet sono un ostacolo insuperabile per tante famiglie in difficoltà economica, come lo è l’inesistenza di connessioni a banda larga nei territori meno centrali della nostra regione. A fronte di ciò, si pensa di passare da 9,2 milioni a 6 milioni. Significa che facendo alcune stime, con 3 milioni di tagli (250 euro circa a studente), gli esclusi passeranno da 43mila a 55mila: è inaccettabile. Senza dimenticare i probabili altri mille esclusi nella graduatoria delle scuole paritarie. La Giunta lasci da parte la retorica su quanto la crisi colpisce gli adolescenti e trovi le risorse che mancano”.