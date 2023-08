5 domande per trovare la crema viso migliore per la tua pelle

Rispondi a queste semplici 5 domande e scopri la crema idratante per il viso migliore per te.

Che tipo di pelle hai?

La primissima domanda da porti quando sei alla ricerca di una buona crema idratante riguarda il tipo di pelle. Purtroppo, moltissime donne non hanno la minima idea della loro tipologia di pelle ma per scoprirlo è sufficiente un consulto dal dermatologo, un consiglio della farmacista o dei semplici test come quelli che trovi online.

In linea di massima, potresti avere la pelle normale cioè senza particolari caratteristiche, grassa ovvero oleosa e con imperfezioni o secca cioè che tende a disidratarsi. Se senti parlare di pelle mista, significa una pelle che ha sia caratteristiche di quella grassa che di quella secca. Infatti, può succedere che in alcune zone del viso come il mento e la fronte la pelle sia grassa mentre attorno al naso tenda invece a seccarsi. Infine, si parla di pelle matura soprattutto per le donne che hanno superato i cinquant’anni e hanno segni di espressione e rughe.

Quali sono le tue esigenze specifiche?

Dopo aver compreso meglio qual è il tipo di pelle, domandati se hai delle esigenze specifiche come ad esempio trattare l’acne, lenire le irritazioni.

Quali sono gli ingredienti chiave?

La maggior parte delle creme idratanti per il viso funzionano grazie alla presenza di un ingrediente chiave come ad esempio il retinolo che aiuta a ridurre le rughe. Invece, gli oli sono particolarmente utili per idratare.

C’è un fattore di protezione solare?

Diverse persone tendono a pensare che una crema idratante con protezione solare serva solo e unicamente in inverno estate e alle persone che hanno una pelle chiara molto delicata. Non c’è niente di più sbagliato perché il sole risulta essere il principale nemico della bellezza della pelle e della giovinezza. Per questo motivo, quando sei alle prese con la scelta della crema viso migliore per te, dovresti orientarti su un prodotto che abbia un spf di almeno 30.

Tuttavia, nulla vieta di utilizzare due creme per il viso: una specifica per il tuo tipo di pelle e un’altra con il fattore solare. Se hai trovato già una crema solare che ti soddisfa pienamente sotto ogni punto di vista, puoi combinare i vari prodotti.

Com’è la texture della crema?

Nel momento in cui cerchi la crema idratante per il viso che faccia al caso tuo, devi anche prendere in esame il tipo di texture che più ti piace. Naturalmente, molto dipende dai tuoi gusti personali ma tieni presente che questa scelta va anche di pari passo con le esigenze della tua pelle. Infatti, se ti serve una crema notte idratante, è normale che sia più ricca.

Inoltre, questa formulazione più ricca è consigliata anche per tutte quelle pelli secche che hanno bisogno di maggiore idratazione. Al contrario, se la tua pelle mista o grassa, sarebbe meglio preferire una texture più leggera che non appesantisca ulteriormente il derma e non aumenti la oleosità.