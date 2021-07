Ore 21 – Moncalieri, Cascina Le Vallere, corso Trieste 98

Ingresso libero, prenotazione consigliata tramite Pro Loco Moncalieri, tel. 0116407428

Il vecchio scapolone Piero, dovendo pagare un debito di gioco, trova una scusa per farsi prestare dei soldi dalla sorella Caterina e dal ricco cognato Carlo. La scusa che si inventa è che deve comprarsi un alloggio per sposarsi con la professoressa Elena. Ma un bel giorno la sorella e il cognato vengono a Torino per conoscere la morosa di Piero. I guai cominciano quando Piero chiede ad una sua vecchia amica, ex prostituta, di fingere di essere la sua morosa. Ma il cognato di Carlo, ricchissimo commerciante di bestiame, ben conosce Margherita per averla frequentata da tanto tempo. La situazione si fa esplosiva.

Commedia comico-brillante in due atti, dalla compagnia moncalierese Siparietto di San Matteo. Testodi Secondino Trivero.

Proponiamo questa commedia in lingua piemontese non per rimanere ancorati e fermi al passato. Piuttosto nell’ottica di valorizzare quel che Moncalieri ha di peculiare e di valore, per farlo vivere, diffonderlo – commenta soddisfatta l’assessore Pompeo – Con le compagnie del territorio questo lavoro è intenso e dura da lungo tempo. Un filo che non si è mai interrotto: basti qui ricordare la rassegna di teatro in lingua piemontese, che ha ormai superato di gran lunga le trenta edizioni. Siamo felici di tornare ad apprezzarli in presenza dopo la lunga pausa forzata!”.