Zona rossa, Petrarulo chiede lo stop della sosta a pagamento

Il consigliere comunale di Forza Italia Raffaele Petrarulo chiede che il Comune di Torino sospenda la sosta a pagamento visto il momento di emergenza e l’ingresso del Piemonte in zona rossa.

Petrarulo ha presentato una richiesta di comunicazioni urgenti per la Sindaca Chiara Appendino “per sapere il motivo per cui non si sia ancora provveduto ad emettere un’ordinanza che sospenda la sosta a pagamento per agevolare gli spostamenti in città di coloro che devono recarsi sul posto di lavoro e/o per impegni necessari e non deferibili, evitando così l’uso dei mezzi pubblici ormai dai più additati come una fonte di possibile contagio, in un momento di alta attenzione come questo” scrive il consigliere nel testo della sua richiesta.