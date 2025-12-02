Il Natale aziendale, per decenni, è stato sinonimo di ritualità fissa: la cena degli auguri, il cesto gastronomico, la bottiglia di vino. Tuttavia, nel 2025, il contesto socio-economico impone un cambio di passo.

Con il costo della vita che continua a erodere il potere d’acquisto delle famiglie, il “regalo” aziendale non può più essere solo simbolico; deve diventare sostanziale.

In questo scenario, i buoni acquisto emergono come la soluzione più pragmatica ed empatica. Non sono “denaro freddo”, ma strumenti di welfare che permettono al dipendente di coprire spese reali (dalla spesa al supermercato al carburante, fino allo svago), godendo di una tassazione agevolata che li rende molto più convenienti di un bonus in busta paga.

In Sintesi: I punti chiave per l’HR

Utilità Reale: I dipendenti preferiscono supporti concreti al budget familiare rispetto a beni voluttuari.

Cosa sono e come funzionano i buoni acquisto?

Tecnicamente, i buoni acquisto (o voucher) sono titoli di legittimazione che danno diritto a ricevere beni o servizi per un valore nominale definito. Nel contesto del welfare aziendale, essi rientrano nella categoria dei Fringe Benefit (Art. 51 comma 3 del TUIR).

La loro forza risiede nel moltiplicatore di valore: 100 euro investiti dall’azienda corrispondono a 100 euro netti per il lavoratore. Se la stessa cifra venisse erogata come premio in denaro, verrebbe decurtata da tasse e contributi, arrivando nelle tasche del dipendente quasi dimezzata.

Tuttavia, la normativa è precisa e richiede attenzione gestionale. Per chi deve strutturare un piano premiante per questo Natale, è fondamentale consultare una guida tecnica su come funzionano i buoni acquisto aziendali , che illustra nel dettaglio le soglie di esenzione, la cumulabilità e le differenze rispetto ai rimborsi spese.

Il contesto economico: I dati del Sole 24 Ore

Non si tratta di una “moda” passeggera, ma di una risposta strutturale alla crisi. A confermarlo sono i dati riportati da Il Sole 24 Ore, che citando l’Osservatorio Amilon, ha evidenziato una crescita del 90% dei fringe benefit nelle PMI in un solo anno .

Questo boom racconta una nuova società lavorativa: le piccole e medie imprese, spina dorsale dell’economia italiana, hanno capito che per trattenere i talenti non servono “effetti speciali”, ma risposte ai bisogni primari. L’aumento del valore medio erogato (che punta verso i 200€ pro capite per le festività) dimostra che il welfare è diventato una leva retributiva a tutti gli effetti.

Brand Journalism e Welfare: La nuova narrazione aziendale

Il welfare non è solo una questione di “soldi”, ma di messaggio. Regalare un buono acquisto flessibile comunica fiducia: “Mi fido di te e ti lascio la libertà di scegliere ciò che ti serve”.

Abbiamo chiesto un parere a Raffaella Roani, esperta di comunicazione corporate e Brand Journalism, che analizza così l’evoluzione del “regalo” aziendale tra il 2025 e il 2026:

“Siamo entrati nell’era del ‘Care-telling’. Le aziende non devono più solo raccontare quanto sono brave, devono dimostrare quanto tengono alle persone. Il pacco di Natale standardizzato è un messaggio monodirezionale e vecchio: ‘Tieni, questo è quello che ho scelto per te’. Il buono acquisto digitale, invece, apre un dialogo. È un abilitatore di esperienze personali. Quando un’azienda sceglie questa strada, sta facendo Brand Journalism interno: sta scrivendo una storia in cui il protagonista è il benessere, non il logo aziendale stampato sulla scatola del panettone.”

Questa visione si allinea perfettamente con le ricerche condotte da ARvis.it, agenzia specializzata in strategie digitali, che ha evidenziato come il connubio tra fringe benefit e gift card digitali, un tempo impensabile, sia oggi lo standard per le aziende che vogliono apparire innovative e attente alla sostenibilità (meno packaging, meno logistica, più valore).

3 Idee concrete per usare i buoni a Natale

Se l’obiettivo è la concretezza, ecco come i dipendenti stanno effettivamente utilizzando questi strumenti (dati aggregati dalle piattaforme multimarca come GiftCardStore):

Il “Bonus Inflazione” (Spesa e GDO): È l’utilizzo numero uno. Ricevere una card per la propria catena di supermercati di fiducia permette di liberare liquidità dal budget familiare di dicembre, mese tipicamente costoso. È il regalo più apprezzato dalle famiglie. Il “Bonus Rientro” (Carburante): Per i pendolari, il caro-benzina è una tassa occulta. Un buono carburante non è forse “romantico”, ma è tremendamente utile. Molte aziende lo abbinano a un biglietto di auguri ironico: “Per fare strada insieme anche nel 2026”. Il “Bonus Desideri” (E-commerce e Tech): Per i profili più giovani o per i remote worker, la card spendibile sui grandi marketplace (Amazon, Zalando, MediaWorld) rappresenta la libertà di comprarsi quel gadget o quel capo d’abbigliamento che stavano “puntando” da mesi.

Esperienza pratica: Evitare l’effetto “Buono Inutilizzato”

Attenzione però: non tutti i buoni sono uguali. Un errore comune che vedo fare agli HR manager è acquistare blocchetti di buoni cartacei spendibili solo in specifici negozi fisici. Caso reale: Un’azienda di Milano ha regalato buoni per una catena di cinema presente solo in Lombardia. Peccato che il 30% dei dipendenti lavorasse in smart working dal Sud Italia. Risultato? Buoni scaduti e percezione negativa.

La soluzione è sempre la Card Multimarca digitale: un codice univoco che il dipendente converte in autonomia nel brand che preferisce, dove e quando vuole.

FAQ: Dubbi frequenti sul Welfare Natalizio

Qual è il limite di importo per il 2025? Le soglie di esenzione (Fringe Benefit) variano ogni anno con la Legge di Bilancio. È essenziale verificare con il proprio consulente del lavoro il tetto massimo (spesso differenziato per chi ha figli a carico) per evitare che l’eccedenza diventi imponibile.

I buoni acquisto vanno in busta paga? Sì, devono essere indicati nel cedolino (figurativamente) per tracciare l’avvenuta erogazione e verificare il non superamento delle soglie, ma non concorrono all’imponibile fiscale e previdenziale (se sotto soglia).

Posso darli solo ai dipendenti “bravi”? Se erogati come “liberalità” (omaggio natalizio), l’azienda ha discrezionalità, ma per prassi e clima aziendale è sconsigliato fare discriminazioni arbitrarie. Se inseriti in un piano welfare strutturato o premio di risultato, seguono regole precise di universalità o categorie omogenee.

Per passare all’azione

Il Natale 2025 segna il tramonto definitivo del regalo “di rito” e l’ascesa del regalo “di valore”. Scegliere i buoni acquisto significa allinearsi ai bisogni reali della Nuova Società lavorativa, che chiede meno forma e più sostanza. Affidarsi a piattaforme specializzate come GiftCardStore permette di gestire questo processo con pochi click, garantendo che ogni euro speso dall’azienda si trasformi in un sorriso (e in potere d’acquisto) per chi lavora.