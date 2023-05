Van Gogh Experience e Elliott Erwitt: weekend di appuntamenti speciali a Stupinigi

In arrivo un fine settimana denso di eventi all’interno delle mostre prodotte da NEXT EXHIBITION alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

VAN GOGH EXPERIENCE – LEZIONE DI YOGA

Venerdì 26 maggio una nuova lezione di yoga nel salone del videomapping, in collaborazione con il partner tecnico YOGA PILATES e con il partner organizzativo DIMENSIONE EVENTI.

Orario lezione: un’ora – dalle 19 alle 20. A seguire visita alla mostra fino alle ore 21

Prezzo lezione: 13 euro – da pagare in loco

Prezzo biglietto mostra ridotto: 12,50 euro – da pagare in loco

Attenzione: i due biglietti sono obbligatori. Il biglietto della mostra, qualora non di interesse a chi fa lezione, può essere ceduto a persona terza seguendo le indicazioni del personale al botteghino in loco.

Avvertenze: ogni partecipante deve recarsi in mostra portando con sé un tappetino per esercizi a terra e un asciugamano. Si consiglia un abbigliamento sportivo e comodo (es: tuta o t-shirt con felpa + leggings) non essendoci spogliatoio. La pratica viene fatta scalzi. Pertanto è consigliato portare con sé calze antiscivolo e un sacchetto dove riporre le scarpe che si tolgono per la lezione.

Per riservare il proprio posto per la lezione è attivo un link, consultabile sul sito www.vangoghexperience.it

PERFORMANCE ART

CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI TORINO è impegnato da circa 180 anni, nella promozione delle arti e della cultura e si occuperà di un nuovo evento speciale in mostra sabato 27 maggio, dalle ore 15 alle ore 18.

Gli artisti del circolo, coordinati dall’eccezionale Chiara Graglia, si esibiranno nei diversi spazi dell’esposizione, usufruendo anche della ricostruzione degli ambienti in mostra: i covoni di grano, il campo di girasoli e la camera di Van Gogh. I performers simboleggeranno una strada da percorrere intorno alle figure e ai personaggi dell’autore. L’unione di musica e arte figurativa si definisce a partire dai giardini antistanti la Palazzina di Caccia di Stupinigi per traghettare il visitatore in un’esperienza musicale, teatrale e scenografica, letteralmente a tu per tu con Vincent Van Gogh.

La performance è gratuita, inclusa nel prezzo del biglietto di ingresso in mostra.

ELLIOTT ERWITT – Family PASSEGGIATA CANINA “Family Dog Show”

Domenica 28 maggio, alle ore 11 e fino al pomeriggio, il viale della Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasforma in una divertente passerella di cani per una passeggiata nel verde e chiacchiere in compagnia.

Inclusività totale: cani grandi o piccoli, di razza o meno, per divertirsi insieme.

Il charity partner della giornata, nonché co-organizzatore ufficiale dell’evento è l’”Associazione ODV Bassotti e Poi Più” che spiegherà ai presenti tutte le sue attività, dalla salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe con la lotta all’abbandono, alla cura dei cagnolini affetti da patologie importanti, su tutto il territorio nazionale.

L’evento è gratuito e non è prevista una pre-iscrizione. E’ sufficiente quindi presentarsi all’appuntamento alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dalle ore 11 con il proprio cane.

Ovviamente per i proprietari dei cagnolini interessati a visionare la mostra di Erwitt sconto speciale per l’ingresso (10,50 euro invece che 14,50) e possibilità di ingresso, ça va sans dire, anche per gli amici a quattro zampe.

Possibilità di pranzare anche in loco con bar e focacceria presenti nel viale alberato antistante la Palazzina. E di fare una bella passeggiata nei campi intorno alla location.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero della mostra 349/5760881. Si invita il pubblico a monitorare il sito ufficiale della mostra www.elliotterwitt.it per eventuali comunicazioni last minute.

ORARI DI APERTURA fine settimana delle mostre

VAN GOGH EXPERIENCE: – venerdì dalle ore 10 alle ore 18 – sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19

ELLIOTT ERWITT – Family: – venerdì dalle ore 10 alle ore 17.30 – sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18.30