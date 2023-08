US Open 2023. Curiosità e quote dei tennisti più forti: la grande sfida fra Alcaraz, Djokovic, Sinner e Medvedev

L’Open americano rappresenta l’ultima battaglia agonistica dell’anno del Grande Slam, ecco perché i tennisti arrivano carichi e in uno stato di forma ottimale, rendendo questa manifestazione fra le più spettacolari e imprevedibili.



Nel palinsesto delle scommesse online i favoriti alla vittoria sono Alcaraz e Djokovic, seguiti dagli sfidanti Medvedev e Sinner, ma le curiosità sono tantissime e l’US Open ha già monopolizzato tutte le news sul tennis.



Alcaraz: campione in carica e giovane prodigio del tennis



Il tennista spagnolo non solo parte nel tabellone come campione in carica dopo aver vinto l’US Open 2022, ma ci arriva anche come numero 1 del ranking Atp ed è l’atleta più giovane in assoluto ad aver raggiunto questo traguardo: a soli 19 anni nel settembre del 2022.



Mentre la giovane promessa del tennis viene sfidata anche da Butler, asso del basket, in un simpatico siparietto divertente, i bookmakers danno come favorito Alcaraz di poco su Djokovic, per la vittoria dell’US Open 2023.



Djokovic pronto a vendicare la finale di Wimbledon persa contro Alcaraz



Nelle quote tennis del Grande Slam 2023 su Betfair il tennista serbo è partito sempre come favorito nel tabellone, e non è un caso, perché stiamo parlando dell’atleta più vincente in questa categoria con ben 23 Open all’attivo, di cui 10 Australian Open (record assoluto) e 7 trionfi a Wimbledon, uno in meno di Federer che detiene il record a quota 8 vittorie in terra inglese. Djokovic è pronto a vendicare la sconfitta subìta nella finale di Wimbledon 2023 contro Alcaraz, meglio se riuscirà a regolare i conti proprio contro lo spagnolo.



Il tabellone complicato di Sinner



Il numero 1 Azzurro siede sul sesto gradino del Ranking ATP e rientra fra i diretti concorrenti dei favoriti per la vittoria dell’US Open, tuttavia, il suo tabellone non è per niente facile, perché in caso di passaggio ai quarti, Sinner si troverebbe a scontrarsi contro Alcaraz, poi contro Medvedev in semifinale e infine contro Djokovic. Certo, non è una prova facile, ma in caso di vittoria, avrebbe sconfitto tutti i top player del ranking, per questo motivo, Sinner ha dichiarato di sentirsi già carico e pronto a ogni sfida.



L’ultimo US Open di Isner, Medvedev tra i favoriti e gli altri tennisti quotati per la vittoria dell’US Open 2023



John Isner giocherà l’ultimo US Open prima di salutare il suo pubblico e ritirarsi dalle scene, ecco la notizia che sta attirando l’attenzione degli appassionati, soprattutto sui social. Il campione americano è conosciuto per il suo record assoluto di ace, oltre 14 mila, e per aver disputato a Wimbledon 2010 la partita di tennis più lunga della storia, durata 11 ore e 5 minuti.



Madvedev parte da terzo favorito nel torneo americano e dovrebbe avere campo libero fino ai quarti del tabellone, tuttavia, dovrà difendersi da Ruud e Tsitsipas, pronti a sferrare l’attacco decisivo all’US Open per recuperare anche qualche posizione nel ranking persa nelle ultime settimane.