Un sonno di qualità passa dalla scelta del materasso

Un buon sonno e un buon riposo sono fondamentali per la qualità della nostra vita. Lo dicono i fatti: una notte in cui si è dormito bene fa affrontare la giornata con più grinta. E lo dice anche la scienza: sette ore di sonno sono necessarie non solo per evitare di sentirsi stanchi il giorno dopo, ma anche perchè migliorano la salute e il benessere psicofisico rendendo più facile gestire stress e fatica.

E poiché a contribuire alla qualità del sonno sono diversi fattori, ecco alcune semplici accortezze che possono essere seguite per fare davvero sogni d’oro. A partire dall’adottare una routine rilassante la sera, preferendo tisane a bevande eccitanti come te e caffè e riducendo l’esposizione a schermi e devices in cambio di un buon libro. Insomma, un ambiente più soft e rilassato può ridurre le tensioni che non fanno dormire la notte. Ma un altro elemento da non trascurare è il materasso che se scomodo o inadeguato alle proprie esigenze non solo può comportare un cattivo riposo, ma anche dolori muscolo-scheletrici.



L’importanza di scegliere il materasso giusto

Sia per quel che riguarda i materassi singoli che i materassi matrimoniali non ne esiste uno giusto per tutti. Si tratta piuttosto di scegliere il prodotto che più si adatta alle proprie esigenze. E’ dunque necessario considerare la posizione che si assume dormendo, il proprio peso, eventuali problemi a schiena e cervicale e anche allergie e sudorazione per trovare il supporto giusto che deve essere confortevole ma anche sorreggere adeguatamente la nostra colonna vertebrale.

In particolare, esistono due principali tipologie di materasso tra cui scegliere: quelli in memory foam e quelli memory con molle insacchettate.



I materassi in memory foam

Sono realizzati con schiuma poliuretanica, un materiale che è in grado di comprimersi e distendersi assecondando le forme e i movimenti del corpo durante il riposo notturno ed offrendo dunque un sostegno personalizzato alle esigenze di ciascuno.

Nati nella seconda metà del Novecento per uso in ambito ospedaliero e militare, negli ultimi tempi stanno riscuotendo un grande successo proprio per la loro capacità di abbinare comfort e qualità nel sostenere la schiena. Questi materassi infatti distribuiscono il peso uniformemente e alleviano i punti di pressione: sono quindi l’ideale per chi soffre di mal di schiena, reumatismi e artriti. Inoltre, la struttura in poliuretano offre anche una piacevole sensazione per un riposo profondo e rigenerante. Mentre il fatto che sono traspiranti li rende adatti a chi ha allergie.



I materassi in memory con molle insacchettate

L’altra categoria di materassi, la più venduta in Italia, sono i materassi in memory con molle insacchettate. Una tipologia ibrida che combina la modalità delle molle, ciascuna rivestita da tessuto e che si muove autonomamente, a quella del memory per uno stato superficiale più confortevole.

Si tratta di modelli che sanno quindi unire sostegno ergonomico al corpo e alla colonna vertebrale con una maggiore morbidezza e comodità. Le molle, che sono solitamente tra le 800 e le 1600, sorreggono il nostro corpo e la nostra schiena favorendo un corretto allineamento della colonna, rendendoli la scelta adatta per chi soffre di cervicale, problemi articolari, muscolari e posturali. Il memory foam si adatta al corpo riducendo i punti di pressione e dando una piacevole sensazione di relax. Sono inoltre antiacaro e anallergici e utili contro il sudore notturno.

Come si capisce la scelta del materasso è una cosa del tutto personale e dipende da tantissimi fattori che vanno considerati nella loro interezza per riuscire a trovare la base che ci consenta di trascorrere un buon riposo notturno.

Di sicuro però è importante nell’acquisto affidarsi a chi ha professionalità ed esperienza. Realtà del Made in Italy, come il brand De Matteo Home per fare un esempio, che offrono numerose soluzioni e che stanno crescendo nel settore, anche grazie a proposte di qualità, prodotti garantiti e la possibilità di completare il proprio sistema di riposo con molti accessori per rendere il sonno davvero piacevole e salutare.