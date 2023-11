Tumori, Saccomanni (Gilead): “Podcast con le storie dei pazienti aiuta altri a non essere soli”

(Adnkronos) – “Siamo sempre ispirati da ciò che ci raccontano i pazienti. Sono loro a darci la forza per andare avanti. Franca – una delle 3 voci protagoniste della nuova stagione di ‘La strada davanti a sé’ – mi ha detto che a sua volta era stata ispirata da Eleonora, voce del podcast realizzato nel 2020/2021, e che la sua testimonianza le aveva dato la forza per affrontare questo trattamento. Attraverso la voce dei pazienti vogliamo aiutare il percorso di ogni altro paziente”. Così Gemma Saccomanni, Senior Director Public Affairs di Gilead Sciences, a margine dell’evento di presentazione della seconda edizione del podcast creato da Chora Media e promosso da Gilead Sciences. L’esperienza della malattia di Enrico, Franca e Gabriella – persone con una diagnosi di patologia oncoematologica e sottoposti a una terapia Car-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies) – è raccontata con le loro voci come un viaggio personale, un percorso che varia molto, in cui però tutti gli ascoltatori possono trovare connessioni profonde e frammenti di loro stessi. “Grazie al podcast – continua Saccomanni – tutti coloro che si avvicinano al trattamento hanno il conforto di sapere che non sono soli. Proprio per questo abbiamo sviluppato anche un Patient Support Program, attraverso il quale aiutiamo i pazienti mettendo a disposizione servizi di varia natura, soprattutto quelli più difficili da ottenere attraverso l'assistenza pubblica, e questo ci rende molto fieri”. L’impegno dell’azienda al fianco dei pazienti si concretizza dunque attraverso “una combinazione di azioni – conclude – volte a supportate e sostenere il paziente”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)