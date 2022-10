Trasferirsi dalla Svizzera all’Italia: alcune cose da sapere

Anche se di solito si fa il percorso inverso, attualmente molte persone stanno valutando l’opportunità di tornare in Italia dopo aver trascorso svariati anni in Svizzera. I motivi potrebbero essere i più disparati: c’è chi decide di farlo per stare vicino alla propria famiglia, e chi lo fa per lavoro. Ciò che conta, comunque, è che il ritorno nel Belpaese deve seguire delle regole precise, e deve essere svolto con cognizione di causa. Vediamo dunque alcuni consigli utili per chi torna nello Stivale dalla Svizzera.

Auto svizzera in Italia: cosa fare?

La prima domanda che molti si pongono è: posso mantenere la mia auto svizzera anche se mi trasferisco in Italia? La risposta è sì, ma è necessario rispettare alcune regole, sulle quali conviene informarsi leggendo le guide online scritte dagli esperti, che spiegano come immatricolare auto svizzera in Italia . In questo modo, si potrà prendere visione dei documenti necessari e delle procedure da svolgere, evitando problemi e perdite di tempo (oltre che di denaro).

Trovare lavoro in Italia

Molte persone che tornano in Italia dalla Svizzera hanno già trovato un lavoro, dato che spesso il percorso viene effettuato proprio per sfruttare un’occasione professionale irrinunciabile. Di contro, come detto, c’è anche chi torna in Italia per questioni familiari, e in tal caso si ha ovviamente la necessità di trovare un lavoro. Non dovrebbe essere complesso, considerando che la sola conoscenza delle lingue straniere può aprire molte porte, con una scarsa concorrenza nel Belpaese.

Il vero problema riguarda gli stipendi: in Svizzera sono molto più alti che in Italia, e spesso è difficile trovare un lavoro paragonabile sia in termini di stipendio che di durata o affidabilità del contratto. Ciononostante, molte persone decidono comunque di tornare, trovando un modo per tirare avanti con i soldi guadagnati in Svizzera, che sicuramente permettono di vivere meglio rispetto alla maggior parte degli italiani.

Riabituarsi ai ritmi tutti italiani

Dopo anni trascorsi in Svizzera, non è sempre facile trovare il modo giusto per reinserirsi nel contesto italiano, specialmente per quel che riguarda il settore lavorativo e sociale. Un discorso simile vale anche per le scuole, soprattutto se si hanno dei ragazzi già abbastanza grandi e abituati alla formazione tipicamente svizzera.

Ci vorrà del tempo per acquisire dimestichezza con il sistema scolastico italiano, e per accettare alcuni aspetti classici dell’Italia e non propriamente positivi, come la sporcizia per le strade, la lentezza e l’inaffidabilità di molti servizi pubblici (come i trasporti) e la mancanza di puntualità di alcune persone.

Conclusioni

Nel complesso, chi torna dalla Svizzera lo fa spesso per motivi professionali o familiari, ma c’è anche chi vuole semplicemente tornare in patria dopo tanti anni trascorsi all’estero. In ogni caso, è importante conoscere le regole e muoversi di conseguenza, curando aspetti fondamentali come il trasloco, il reperimento di una casa e molto altro ancora.

In fondo, però, nonostante tutti i suoi difetti l’Italia sa ancora come accogliere chi rimpatria: sono pochi i paesi che possono vantare il nostro calore umano, la nostra storia, la nostra cucina e le nostre tradizioni.