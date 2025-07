Tra i sindaci più amati Lo Russo è solo 72esimo. Cirio medaglia di bronzo tra i governatori

Il sindaco Stefano Lo Russo perde 15 posizioni in un anno e scivola al 72° posto su 97 nell’annuale classifica di gradimento di sindaci e presidenti di regione pubblicata dal Sole 24 ore.

Una classifica che vede invariata la prima posizione, che per il secondo anno consecutivo va a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. E che tra le migliori posizioni per il Piemonte conta il primo cittadino di Novara, Alessandro Canelli 16seimo, mentre fanalino di coda è Abonante, in 87esima posizione.

Podio invece per Alberto Cirio, in terza posizione tra i governatori di regione più apprezzati dopo Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Per il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Andrea Russi il risultato di Lo Russo “ È la conseguenza naturale di un mandato nel quale sono aumentate tutte le tasse, mentre i servizi – GTT in primis – restano in difficoltà. Zero risposte, poi, sulla sicurezza fuori controllo e sul crescente divario fra i quartieri: è una Torino dove sta bene chi stava già bene, mentre tutti gli altri stanno peggio.Dall’inizio del mandato ha lasciato per strada quasi nove punti percentuali di consenso, in un calo costante che riflette la crescente distanza fra amministrazione e città. La presenza del sindaco è impalpabile, salvo che per tagli di nastri, convegni autoreferenziali o missioni in giro per il mondo: più passerelle che politica”.