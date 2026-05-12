Torino, svanisce il sogno delle Olimpiadi 2030

Niente contentino per i nostalgici delle Olimpiadi a Torino. Il Comitato Organizzatore di Alpes Françaises 2030 ha infatti respinto la proposta avanzata da Comune di Torino e Regione Piemonte di offrire gli impianti per il pattinaggio di velocità, scegliendo di proseguire il confronto esclusivo con Thialf Heerenveen, nei Paesi Bassi.

Lo annunciano in una nota congiunta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che dichiarano: “Con la candidatura Torino e il Piemonte hanno confermato la credibilità internazionale del nostro territorio nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi e la qualità del lavoro svolto insieme alle istituzioni e agli stakeholder coinvolti. Facciamo ora i nostri migliori auguri al Comitato Organizzatore delle Olimpiadi francesi del 2030 per il lavoro che li attende nei prossimi anni e ringraziamo tutte le istituzioni che hanno accompagnato questo percorso, a partire dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT e dalla Camera di Commercio di Torino, insieme a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla candidatura. Torino e il Piemonte continueranno a investire nello sport e nei grandi eventi internazionali, concentrandosi ora su un lavoro congiunto con Milano, Genova, Regione Lombardia e Regione Liguria per la costruzione di un dossier olimpico competitivo in vista dei Giochi Olimpici Estivi del 2036 o del 2040. L’esperienza, le infrastrutture e la capacità organizzativa dei nostri territori rappresentano una base solida per una nuova grande sfida internazionale”.