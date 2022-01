Tgr Piemonte diventa sito online

La Testata giornalistica regionale del Piemonte si fa in tre. E aggiunge un nuovo tassello, tutto digitale, ai propri tradizionali appuntamenti radiofonici e televisivi, alle tre edizioni quotidiane del giornale radio, ai telegiornali all’approfondimento mattutino di Buongiorno Regione e alle rubriche Leonardo e Petrarca. Nasce un nuovo sito web dedicato, all’interno del neonato portale dell’informazione Rai.

Si parte domani, martedì primo febbraio, all’indirizzo web www.tgr.rai.it/piemonte, ma dietro le quinte la redazione Tgr lavora da settimane già a pieno ritmo, caricando contenuti anche inediti. Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e inchieste, fotogallery e video, interviste, le vostre segnalazioni e qualche perla recuperata dalle preziose teche. E

ancora spazi dedicati alle nostre rubriche nazionali: il tg della Scienza e dell’Ambiente, Tgr Leonardo; e la casa della Cultura, Tgr Petrarca. Tanti contenuti, che si potranno ritrovare anche sul nostro rinnovato account Twitter, @TgrRaiPiemonte.

Molto più di una semplice vetrina digitale, per la Tgr.

“Torino è il secondo centro di produzione a partire con il web, in anticipo rispetto ai tempi previsti, grazie alla disponibilità della redazione che ha raccolto la sfida – dice il direttore della Tgr, Alessandro Casarin – presto saremo on line anche in Abruzzo ed Emilia Romagna, ed entro l’estate tutte le 24 redazioni saranno operative”.