Testi originali e ben scritti: il tool che fa per voi

Sebbene viviamo in un mondo in cui la comunicazione è sempre più veloce e fatta di brevi messaggi e immagini, saper scrivere un testo corretto, originale e senza errori resta comunque un presupposto fondamentale per molte attività che svolgiamo quotidianamente.

Pensiamo ad esempio a chi per studio o per lavoro deve realizzare tesi o relazioni scritte che devono essere quanto mai ben fatte per non sembrare dei lavori copiati da altri. Oppure a quello che è il mestiere del copywriter chiamato ogni giorno a elaborare contenuti accattivanti, comprensibili ma anche e soprattutto autentici per non essere penalizzato nei motori di ricerca.

In tutti questi casi la bravura e abilità personale conta, ma per fortuna le moderne tecnologie ci mettono a disposizione strumenti che possono aiutarci come i tool riscrivi testo che possiamo trovare su internet e che possono venire in soccorso tutte le volte che ne abbiamo bisogno.

Infatti, si tratta di strumenti che permettono di riscrivere, di parafrasare o di cambiare un testo attraverso un processo automatico, senza la necessità dell’intervento umano, ma in modo fidato in quanto si basano su un ampio database di parole e un vocabolario.

Perché utilizzare uno strumento di riscrittura

Come detto, le occasioni in cui c’è bisogno di realizzare un testo preciso e originale sono davvero moltissime. Semplicemente può accadere che si sia necessità di migliorare un testo già scritto ma che non ci soddisfa a pieno. Oppure, serve diversificare il testo scritto da quelli precedenti, ma la fantasia e le alternative sono poche. O ancora, si deve comunicare una stessa cosa in maniera diversa. Pensate soltanto a come in ottica Seo i motori di ricerca sono attenti al fatto che non compaiano frasi o passaggi uguali ad altri testi se si vuole essere ben indicizzati ed evitare penalizzazioni che farebbero slittare in pagine successive alla prime.

Insomma, tutti motivi più che validi per affidarsi a un sistema che può scrivere o modificare un nostro testo rendendolo originale e ben fatto. Ma più in generale è sufficiente avere poco tempo a disposizione e l’urgenza di realizzare un buon lavoro velocemente.

Come fare

Avere il proprio testo riscritto o parafrasato nel migliore di modi è facilissimo. Basta, come detto, affidarsi ai tool online attraverso specifici portali in cui sarà possibile in poche mosse inserire una frase o un contenuto scritto e avere immediatamente un nuovo contenuto che pur diverso dall’originale ne conservi al cento per cento il significato. Il materiale ottenuto potrà poi essere utilizzato come si desidera e per gli scopi di studio, lavoro o personali che si preferisce senza alcuni vincolo o limite.

Ma fate attenzione a una cosa. Perché avere un sistema che permette di generare testi sempre nuovi e unici non esula dal valutare attentamente il prodotto che si avrà davanti, soprattutto prima che questo vada in mano ad altri, come nel caso di una tesi, o venga letto da molte persone, come in un testo che circolerà sul web.

Per questo è sempre bene rileggere con attenzione il testo ottenuto per verificare che tutto fili liscio e di poterne dimostrare la perfetta conoscenza nel caso doveste esporlo. altrimenti rischiate di fare una brutta figura non sapendo riferire un testo che si presuppone essere scritto da voi.

Inoltre, se si tratta di materiale per una tesi o un testo di studio è sempre consigliabile inserire citazioni e fonti che permettono di rendere il proprio lavoro più autorevole e dare l’idea di uno studio approfondito.

infine, anche se siete delle abili penne appoggiarsi a questo strumento, può sempre essere utile in quanto permette di corregge anche eventuali errori grammaticali e refusi di cui non vi siete accorti.