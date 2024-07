Terapia di coppia: quando ricorrervi

Mancanza di dialogo, forti divergenze di opinione che causano conflitti, gelosie immotivate e tradimenti. Gli elementi che possono destabilizzare una coppia sono numerosi e, se non si interviene tempestivamente, possono causare incomprensioni sempre più forti e rotture difficilmente sanabili. Per arginare i problemi e ritrovare la perduta serenità, è possibile ricorrere alle terapie di coppia.

L’aumento del 78% delle richieste di terapia di coppia , registrato nel 2024, evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente nelle relazioni in crisi. Celebrità che hanno pubblicizzato le loro separazioni hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di affrontare le difficoltà relazionali in modo proattivo. La terapia di coppia online emerge come un approccio vitale che offre la possibilità di salvare relazioni attraverso sessioni di consulenza accessibili e convenienti, adattabili alle esigenze di entrambi i partner e condotte nel comfort del proprio ambiente domestico.

Naturalmente, le terapie non permettono sempre di salvare le coppie e, allo stesso modo, non risulta utile in tutte le situazioni. Vediamo dunque quando rivolgersi a uno psicologo, anche online, esperto in questo settore.

Quando la terapia di coppia può rivelarsi utile

I casi in cui la consulenza di uno psicologo online può aiutare la coppia a trovare una soluzione ai propri problemi, ritrovando la perduta intesa e superando la crisi, sono svariati. Tra i più comuni rientrano:

la presenza di difficoltà di comunicazione : la comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel rapporto di coppia. Quando, per qualsiasi motivo, i partner smettono di parlarsi apertamente, di comunicarsi i rispettivi desideri, le aspirazioni e i sentimenti, possono insorgere incomprensioni e verificarsi rotture;

: la comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel rapporto di coppia. Quando, per qualsiasi motivo, i partner smettono di parlarsi apertamente, di comunicarsi i rispettivi desideri, le aspirazioni e i sentimenti, possono insorgere incomprensioni e verificarsi rotture; le gelosie : la gelosia non è sempre motivata e può nascere da insicurezze o da precedenti situazioni di crisi, vissute con lo stesso partner o con uno precedente. Quando diventa eccessiva, può portare a conflitti che, con il tempo, logorano la coppia;

: la gelosia non è sempre motivata e può nascere da insicurezze o da precedenti situazioni di crisi, vissute con lo stesso partner o con uno precedente. Quando diventa eccessiva, può portare a conflitti che, con il tempo, logorano la coppia; i tradimenti : superare un tradimento non è certo semplice e, per riuscirvi, è indispensabile aprirsi alla comunicazione, elaborare il dolore e imparare nuovamente ad avere fiducia nel partner;

: superare un tradimento non è certo semplice e, per riuscirvi, è indispensabile aprirsi alla comunicazione, elaborare il dolore e imparare nuovamente ad avere fiducia nel partner; i cambiamenti: l’arrivo dei figli, la perdita del lavoro o, al contrario, un’assunzione o una promozione, sono solo alcuni esempi di cambiamenti che possono destabilizzare la coppia, obbligando a rimettere tutto in discussione e a trovare un equilibrio tutto nuovo.

Tra le altre situazioni che possono trarre vantaggio dalla terapia di coppia rientrano i piccoli conflitti che causano distacco e la reciproca attribuzione di colpe, il calo del desiderio sessuale o dell’affetto reciproco, i dissesti finanziari e le divergenze relative all’educazione dei figli.

Terapia di coppia: quando potrebbe rivelarsi inefficace

Una terapia di coppia, anche online, per risultare efficace richiede la collaborazione e la partecipazione proattiva di entrambi i partner. Dunque, laddove uno dei due non fosse interessato ad affrontare e superare i problemi attraverso questo strumento, il trattamento risulterebbe inefficace.

Allo stesso modo, gli incontri di coppia potrebbero rivelarsi poco utili nel caso in cui i problemi fossero percepiti da uno solo dei partner o uno dei due soggetti si sentisse letteralmente costretto a partecipare alle sedute.