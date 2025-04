Tendenze battesimo 2025: cosa sapere per renderlo indimenticabile

Il battesimo è un sacramento religioso molto importante, ed è uno dei momenti più felici per i neo genitori. Proprio per questo è giusto dedicargli la giusta attenzione senza tralasciare nessun elemento centrale.

Vediamo insieme quali sono gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione quando si organizza un battesimo.

Gli inviti per il battesimo: non solo azzurro e rosa

Il primo step di ogni battesimo è la realizzazione degli inviti per il giorno della cerimonia. La scelta del tipo di cartoncini e dello stile delle partecipazioni dipenderà dal gusto personale, ma ci sono delle indicazioni generali che possono aiutarti.

Se si ama lo stile tradizionale si può optare per i classici rosa e azzurro, ma se si vuole dare sfogo alla creatività, si possono scegliere colori decisi ma che richiamino la dolcezza dei bambini, come il glicine e il giallo limone per una bambina, e l’arancione pastello, e il verde salvia per un maschietto.

Altre alternative sono il color perla e il bianco avorio, per un tocco più raffinato che non passa mai di moda.

Le bomboniere: quali scegliere per un battesimo?

Uno degli elementi immancabili di ogni battesimo sono le bomboniere: eleganti e raffinate, solidali o alternative, l’importante è che rappresentino il gusto della tua famiglia e lo stile scelto per la cerimonia.

Se non si ha idea di quale potrebbe andar bene per il battesimo del proprio figlio, su siti e negozi specializzati, come ad esempio quello di Albalù , si possono trovare tantissime bomboniere Made in Italy, che è possibile personalizzare.

È bene ricordare, inoltre, che il padrino e la madrina dovrebbero ricevere bomboniere uniche, diverse da quelle scelte per gli altri invitati. Anche per i nonni, figure importantissime nella crescita dei bambini, una bomboniera personalizzata può rendere il dono ancora più apprezzato.

I confetti per il battesimo potranno essere bianchi o colorati, e dai gusti più variegati in base alle preferenze. Non dimenticare: per un battesimo che si rispetti ogni sacchettino dovrà contenerne un numero dispari, preferibilmente 3 o 5.

Guida alla scelta degli abiti per la cerimonia

La tradizione vuole che il battezzato indossi una tunica bianca, ma è possibile prediligere tanti altri capi tenendo conto della stagione. Alcune idee per i maschietti potrebbero essere una tuta con papillon e gilettino o un vestitino alla marinara, mentre per le femminucce l’ideale sarebbe un vestitino colorato o un abitino in pizzo.

Affinché il bambino non sudi eccessivamente durante la giornata, sono consigliabili dei capi realizzati con tessuti naturali, a cui potrai aggiungere più strati nella stagione fredda, evitando i tessuti sintetici ed estremamente pesanti.

La scelta degli abiti dei genitori è un altro quesito importante, ma con piccole accortezze è possibile ottenere outfit semplici ed eleganti. La regola d’oro è evitare scelte troppo sfarzose, prediligendo uno stile sobrio e classico.

Gli abiti a tinta unita sono sempre consigliati, e per gli uomini si può puntare su colori come nero, blu e grigio. Per quanto riguarda le donne c’è più scelta in fatto di modelli e tonalità: se il battesimoè celebrato nelle stagioni più calde ci si può orientare verso le tonalità del giallo chiaro, verde e azzurro. Nel periodo autunnale e invernale sono preferibili colori più caldi oppure combinazioni classiche come grigio chiaro, nero e beige.

Queste sono tutte le informazioni necessarie per organizzare un battesimo speciale e vivere al meglio questo momento di connessione spirituale assieme alle persone più care.