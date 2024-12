SWEET HOME: la pasticceria italiana si racconta su Food Network

A partire dal 5 dicembre, il fascino della pasticceria italiana approda in televisione con SWEET HOME, il nuovo programma trasmesso su Food Network (canale 33 DTT) e disponibile su Discovery+. Ideato dall’ Associazione APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana) sotto la guida del Maestro Iginio Massari, SWEET HOME invita gli spettatori a scoprire il lato più creativo e autentico dell’alta pasticceria, celebrando le tradizioni regionali attraverso l’innovazione e il talento dei migliori pasticceri italiani.

Ogni puntata rappresenta un viaggio unico attraverso le regioni italiane, in cui 29 Ambasciatori APEI presentano le loro reinterpretazioni dei dolci tradizionali. Tecniche moderne, storytelling e un approccio artistico alla pasticceria rendono il programma un’esperienza coinvolgente, che punta a educare il palato e a valorizzare il patrimonio dolciario nazionale.

Un progetto che unisce tecnica e passione

Realizzato grazie alla collaborazione tra In-Nova e Capitaladv, SWEET HOME è il frutto di un lavoro creativo che combina tecnica, narrazione e professionalità. La conduzione è affidata a Irene Colombo, che guida il pubblico attraverso storie appassionanti di maestri pasticceri e delle loro opere d’arte dolciarie. Con una regia curata da Michelangelo Ingrosso e testi firmati da Gianluca Antonelli, il programma riesce a rendere la pasticceria accessibile e stimolante per tutti, dagli appassionati ai neofiti.

Il Maestro Iginio Massari, presenza costante nel programma, sottolinea l’importanza di comunicare il valore dell’eccellenza artigianale: “Una comunicazione efficace permette di creare una connessione autentica con il cliente finale, educando il palato e diffondendo la cultura della pasticceria ad alto livello. SWEET HOME è un’opportunità unica per raggiungere questi obiettivi”.

Un tributo alla dolcezza e alla condivisione

L’autore Gianluca Antonelli descrive SWEET HOME come un progetto che celebra la dolcezza come momento di unione e condivisione: “Questo format racconta storie autentiche di maestri pasticceri che, attraverso le loro creazioni, condividono passione e professionalità con il pubblico. In un momento storico in cui i legami autentici sono fondamentali, SWEET HOME rappresenta un ponte tra tradizione e modernità”.

Sostenuto da partner prestigiosi come Lavazza, Acquaviva, Agrimontana e Molino Dallagiovanna, il programma si propone di diventare un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della pasticceria italiana. Non resta che segnare in agenda la data del debutto: venerdì 5 dicembre, alle 21.00, per scoprire un mondo di dolcezza e creatività.