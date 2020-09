Spacca vetro dell’auto per rubare vino

Ha utilizzato un bastone di un metro per spaccare il vetro dell’auto in sosta che aveva preso di mira per il suo furto. E l’uomo, con diversi precedenti analoghi, è stato anche fortunato perché oltre al navigatore satellitare è riuscito anche a portare vie le numerose bottiglie di vino che erano contenute bagagliaio, alcune delle quali molto pregiate.

Peccato per lui non averle potute bere perché la polizia lo ha fermato in corso Vercelli, trovando non solo la refurtiva, restituita al proprietario, ma anche il bastone usato per rompere il vetro alla macchina.