SNODO – OGR Torino da San Valentino al Carnival party, un febbraio ricco di eventi

Snodo, area food & beverage delle OGR di Torino propone un mese di febbraio ricco di eventi: si parte con il Mammà Isola di Capri, ristorante gourmet di Snodo, che per San Valentino propone un viaggio romantico attraverso i sapori partenopei con un menu che celebra passione e gusto.

Menu a base di pesce, come il dentice ai profumi di rosa e agrumi che ricordano il Golfo di Napoli; e ancora ostriche, mandorle e caviale per dare un tocco afrodisiaco al menu firmato dall’executive Chef Raffaele Amitrano. Il tutto accompagnato da una carta vini selezionata dal nostro Sommelier che permetterà di brindare all’amore avvolti dal design contemporaneo delle OGR di Torino.

Ma Snodo è anche palcoscenico del palinsesto di eventi a firma OGR Torino, fra musica dal vivo, dj set e cocktail d’autore in un’esperienza di puro divertimento, convivialità e intrattenimento.

Proseguono quindi gli eventi da non perdere del mese di febbraio con il Carnival Party più atteso dell’anno. Il 22 febbraio, in sala Fucine, alle OGR Torino è in programma una serata dove poter essere chi vuoi, dando sfogo alla creatività e alla fantasia. La corposa line up dell’evento si concluderà con il dj set dello special guest della serata, l’intramontabile Giorgio Prezioso.